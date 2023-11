Policías tiran puesto de elotes; ciudadanos defienden a los comerciantes: video

Policías y servidores públicos tiran elotes a comerciantes.Foto:Captura de pantalla

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, causando indignación entre la ciudadanía, que ha denunciado un abuso de autoridad. La grabación muestra cómo policías y otros servidores públicos de la Ciudad de México (CDMX) tiran, aparentemente de forma intencional, el puesto de elotes de una familia.

En las grabaciones se ve cómo al menos nueve elementos, de los que cinco portan cascos de motociclistas, arman un zafarrancho contra una familia. Ésta vendía elotes en calles de la capital mexicana la tarde-noche del 2 de noviembre. Específicamente en República de Uruguay y Bolivia, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Elementos de policía y servidores públicos jalonean a vendedores y tiran elotes. “¿Por qué se los están quitando, son una familia?”, les gritan

Se puede distinguir a una mujer que toma de la mano a un niño que usa disfraz y al menos a tres integrantes más de la familia que tratan de defender su patrimonio. Los elementos de seguridad de la capital, aprovechando su mayoría, los empiezan a jalonear.

Ver más Caminábamos el día de hoy 2 de noviembre en Bolivar y Uruguay y vimos el abuso de autoridad de la @SSC_CDMX, contra unos vendedores de elotes y esquites. Cómo los empezamos a defender, le tiraron su producto y se robaron la mayonesa y los esquites. @martibatres @GobCDMX pic.twitter.com/VtKW5KvJgP — Mujer que toma café (@tihui) November 3, 2023

“¿Por qué se los están quitando? Son una familia”, se escucha decir a una mujer que contempla toda la escena. Mientras, más ciudadanos graban el exceso de fuerza utilizada contra una familia por vender elotes.

Todos graban, pero a los policías y servidores públicos presentes no les importa. Algunos hombres piden “Oyeeee, aguas con el morro, no lo avientes”. “Aguas con el niño”, dice otro al percatarse que el menor con todo y disfraz queda en medio de la trifulca, junto a la olla de agua hirviendo que tiene los elotes.

“No les pueden pegar”, reclaman los presentes: “No le pueden pegar a los niños”. “No, no, no, son una familia, no están haciendo nada”.

Servidores públicos habrían tirado a propósito los elotes, mercancía de los vendedores

Ante los jaloneos y el esfuerzo, incluso de algún menor integrante de los comerciantes, se puede ver claramente a uno de los servidores públicos con lentes, que viste chaleco naranja y lleva casco negro, junto a otros elementos más, poner las manos encima del carrito, como para aventarlo.

Una vez cometido el acto y con todos los elotes en el suelo, sin importarles haber asustado a niños y ante el reclamo de los presentes, los servidores intentan llevarse el carrito y avientan a un presunto menor que intenta detenerlos.

Pero el acto enciende la furia de las personas, que gritan: “Están trabajando honestamente, no están robando”. “Déjenlos”, “Son una familia”, “Vayan por los delincuentes”. El mismo elemento que “parecía haber empujado el carrito a propósito”, de casco negro y chaleco naranja, amedrenta a uno de los vendedores que se sienta sobre su carrito de elotes volcado en el piso.

Una vez que toda la mercancía de los comerciantes está en el piso, los servidores públicos se van, mientras los ciudadanos les avientan los mismos elotes que tiraron y los tachan a ellos de “delincuentes”.

La camioneta donde esperaban “decomisar” la venta de la pequeña familia comerciante emprende la marcha, así como todos lo que van a pie.

Ciudadanía pide justicia para los vendedores

Los videos que circulan en redes sociales han pedido a las autoridades de la CDMX identificar a los servidores públicos involucrados y sancionar su actuar. Además, aseguran, no está claro por qué querían llevárselos.

Esto dijo la SSC sobre policías que tiran elotes

Tras volverse viral el video, en una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX dijo que personal de la Policía Auxiliar (PA) se presentó a un dispositivo ordenado por autoridades de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la vía Pública. Esto, para el retiro de vendedores ambulantes no autorizados. Sin embargo, no acotó nada del trato a los comerciantes ni de la pérdida de la venta que se puede apreciar en el video que circula en redes sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]