Policías y repartidores de apps llevan comida a familiares de heridos en explosión de pipa

GENERANDO AUDIO...

Apoyo ciudadano y policial a familias de heridos en Iztapalapa. Fotos: Cuartoscuro

Tras la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México (CDMX) ocurrida en el Puente de la Concordia este 10 de septiembre de 2025, policías, repartidores de aplicaciones, taxistas y vecinos se coordinaron para llevar comida y víveres a los rescatistas, cuerpos de emergencias, así como a familiares de heridos y fallecidos que permanecieron en las inmediaciones de la zona del accidente y en hospitales. Uno de los apoyos se concentró en el Hospital Emiliano Zapata y en el sitio del siniestro, donde se reunieron personas en búsqueda de sus familiares.

Repartidores de apps participan en entrega de alimentos

Colectivos de repartidores de aplicaciones de entrega, identificados como “Potros”, se organizaron para transportar alimentos y bebidas al hospital y al área del incidente. El objetivo fue atender a las familias que esperan información sobre sus seres queridos.

Las muestras de solidaridad en este momento, se han vuelto una constante para apoyar a los familiares de las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Personal de comedores del Sistema Público de Cuidados de la alcaldía Iztapalapa, cocinó y repartió alimento caliente a socorristas y voluntarios la noche de la explosión.

Vecinos y habitantes apoyan con víveres

Además, vecinos y habitantes de colonias cercanas recolectaron agua, comida preparada y otros productos básicos que fueron entregados a los familiares de las víctimas. La distribución se realizó de manera constante en puntos habilitados alrededor de la zona afectada.

Solidaridad en hospitales tras explosión en Iztapalapa

En el Hospital Emiliano Zapata, donde reciben atención médica algunos lesionados, se habilitó un espacio para la recepción de donaciones. Los familiares que se encuentran a la espera de información fueron apoyados con alimentos y agua por voluntarios y autoridades locales.

Además, en inmediaciones de los otros hospitales a donde fueron llevadas las personas heridas por la explosión de la pipa, también se concentraron voluntarios que donaron productos básicos a quienes esperaban informes de sus seres queridos.

Reconocimiento oficial a la labor ciudadana

Las autoridades capitalinas destacaron la labor de los cuerpos de emergencia y de los ciudadanos. La jefa de Gobierno y la presidenta Claudia Sheinbaum expresaron que la colaboración social ha sido fundamental para acompañar a los familiares en medio de la emergencia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]