En la 182 representación de Semana Santa en Iztapalapa, el actor Joaquín Rueda será el encargado de dar vida a Poncio Pilato, personaje clave en la Pasión de Cristo.

Originario del barrio de San Miguel, Joaquín forma parte de esta tradición desde el año 2000.

Rueda ha interpretado diferentes papeles a lo largo de su trayectoria en la Semana Santa en Iztapalapa, desde el apóstol Juan hasta Cristo en 2001, así como a Simón Cirineo y Lucifer. Ésta será la cuarta vez que representa a Poncio Pilato, figura que, considera, exige preparación mental y física.

Como parte de su proceso, estudió sobre los juicios y la impartición de justicia en los tiempos de Cristo, lo que le permitió tener referencias claras sobre la figura que representa.

En su hogar conserva una cruz de madera que utilizó cuando representó a Cristo hace 24 años, así como una vitrina con postizos y vestuarios de sus anteriores participaciones.

También guarda una colección de recortes de periódicos desde el año 2000, los cuales muestran diferentes enfoques periodísticos sobre la representación, desde lo religioso hasta lo comercial o lo caótico.

“Recuerdos muy bonitos. Yo no me pude ver como Cristo después de 10, 15 años. No podía verme, no por algo feo, sino porque se me hacía muy impactante haber representado a Cristo y una parte de sentirme indigno”.

Joaquín Rueda interpreta a Poncio Pilato