Por cochambre, se incendia panadería del Soriana de Parque Delta y lo suspenden

Foto: X: @BJAlcaldia

Una vez controlado el conato de incendio al interior de la tienda Soriana Híper Parque Delta, la Alcaldía Benito Juárez suspendió las actividades en el establecimiento “hasta que se compruebe plenamente la mitigación de todos los riesgos potenciales derivados del incidente”.

Asimismo, autoridades de Protección Civil capitalinas destacaron que dos mujeres y dos hombres requirieron la valoración médica por crisis nerviosa, sin requerir el traslado, mientras que 3 mil 780 personas, entre trabajadores y clientes, fueron desalojadas del lugar.

¿Qué pasó en el Soriana de Parque Delta?

Este domingo, alrededor de las 14:00 horas, se registró un conato de incendio a causa del exceso de cochambre en uno de los extractores en el área de panadería de la tienda Soriana Hiper, ubicada al interior de la plaza Parque Delta.

Ante ello, y a causa del humo emanado por el fuego, que llenó el establecimiento, fueron desalojadas casi 3 mil 800 personas, acudiendo al lugar personal de Blindar BJ 360°, Protección Civil de la alcaldía, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos, que logró controlar y extinguir las llamas.

Mientras que, después, el alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza destacó la respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia y la importancia de actuar con responsabilidad ante cualquier posible riesgo, anunciando así la suspensión del local.

“Nuestra prioridad es clara: proteger a las y los benitojuarenses. No vamos a permitir que ningún establecimiento opere si no garantiza condiciones seguras”, señaló.

Para reabrir, el establecimiento deberá presentar:

Dictámenes del Programa Interno de Protección Civil

Dictámenes estructurales actualizados

Evaluación de instalaciones de gas L.P. o gas natural

Certificación de medidas de seguridad integral

Compromiso con la seguridad

La alcaldía reiteró su compromiso con la seguridad de vecinos y visitantes, y advirtió que continuará supervisando que todos los comercios en Benito Juárez cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.

En tanto que, por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) destacó que, mientras no se reportaron personas lesionadas, solo cuatro evaluadas en el lugar por crisis nerviosa, la tienda Soriana Híper Parque Delta quedará suspendida “hasta que se realice lo correspondiente con el área jurídica”.