¿Por qué bloquearán los transportistas de la FAT los principales accesos a la CDMX?

Transportistas realizarán un paro si no se incrementa la tarifa. Foto: Cuartoscuro

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció una movilización masiva para el próximo miércoles 29 de octubre, con la que planean bloquear las principales avenidas y accesos a la Ciudad de México (CDMX). El bloqueo se debe a la falta de atención del gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada, quien (aseguran) cerró el diálogo sobre el aumento a la tarifa del transporte público concesionado.

“Disculpa millonaria a capitalinos”: transportistas de FAT justifican bloqueo en CDMX

Mediante un comunicado de prensa, los transportistas señalaron que llevan más de un año en negociaciones y han participado en más de 60 mesas de trabajo sin resultados concretos. Aunque Brugada se comprometió a revisar el aumento y otorgar un bono al combustible, los líderes de la FAT afirman que sus secretarios César Cravioto (titular de la Secretaría de Gobierno) y Héctor Ulises García Nieto (titular de la Secretaría de Movilidad) “se han pasado la bolita” y no cumplieron los acuerdos.

La FAT ofreció una disculpa a los millones de capitalinos que resultarán afectados, pero justificó las protestas ante lo que consideran una “cerrazón del gobierno capitalino”. Los bloqueos advirtieron, no serán como marchas anteriores, sino que “asfixiarán la ciudad” para exigir atención real.

Los transportistas recordaron que, mientras en el Estado de México la tarifa mínima aumentó de 12 a 14 pesos, en la capital sigue estancada en 6 pesos, lo que consideran inviable por el alza constante de combustibles, refacciones y trámites.

Con más de 8 mil agremiados, la FAT insistió en que el aumento no es un lujo, sino una necesidad para mantener el servicio sustentada en estudio de factibilidad entregado al gobierno; por lo que aunque no desean paralizar la ciudad, si no los escuchan, no les dejan otra opción.