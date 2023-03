¿Por qué se fueron a paro los cinco planteles de la UAM?

Los cinco planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se han ido a paro. Estudiantes decretaron la medida después de que una de sus compañeras, de la Unidad Cuajimalpa, denunciara haber sido víctima de abuso sexual.

Al respecto, este sábado 11 de marzo la escuela referida informó que analizará nuevamente el caso y emitirá “nuevos dictámenes que se ajusten a las normas y estándares nacionales e internacionales”, aunque supeditó esta medida a la reapertura del plantel.

El 9 de marzo, después del Día Internacional de la Mujer, una joven llamada Karen compartió un video en redes sociales en el que denunció que fue víctima de violación por su expareja sentimental y compañero de clase, a quien identificó como “Naoki”.

La joven estudiante de la carrera de Derecho relató, además, que tras haber interpuesto la denuncia, la Unidad de Género de la universidad concluyó que no procedía y no emitió ninguna medida precautoria.

El abuso sexual se habría perpetrado el 19 de diciembre de 2022. La joven no interpuso una denuncia ante el Ministerio Público debido a que, según ella misma señaló, le dijeron “que la UAM tenía un proceso súper amigable, (y) que lo más probable era que lo expulsaran”.

Con la resolución de las autoridades universitarias, el joven señalado seguirá compartiendo clases en la misma aula con quien lo denunció.

Karen afirmó en el video que subió a redes sociales que en la UAM le dijeron que no había elementos suficientes para acreditar la violación, a pesar de que ella presentó como pruebas capturas de pantalla donde su presunto agresor “admite el hecho”.

“Me dijeron que mi estado psicoemocional vulnerable no se le podía atribuir a él. Ósea que básicamente estoy loca y no fue culpa de él”.

“Su dictamen fue que no podían hacer nada porque la violación no está estipulada en el reglamento de alumnos. El dictamen fue terrible, fue revictímizante; dice cosas horribles. No tenía nada de perspectiva de género”.

Karen, estudiante de la UAM Cuajimalpa.