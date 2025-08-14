GENERANDO AUDIO...

Afectaciones por las lluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Las recientes fuertes lluvias han vuelto a dejar bajo el agua a la Ciudad de México: calles, casas, comercios y hasta el Zócalo capitalino se han visto afectados.

Detrás de estas escenas, señalan especialistas, hay un problema estructural que combina infraestructura obsoleta, falta de mantenimiento, nula continuidad en planes hídricos y escasa cultura ciudadana.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En entrevista para Unotv.com, el extitular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo; y el director ejecutivo de Agua en la Capital, Eduardo Vázquez Herrera, coincidieron en que el sistema de drenaje capitalino no está preparado para enfrentar lluvias de esta magnitud.

“Recibimos de lluvia casi tres veces lo que requeriríamos para todos los usos, es decir, que no requeriríamos traer agua de ningún lado ni sobreextraer agua del acuífero y, sin embargo, de ese enorme volumen prácticamente no aprovechamos nada”.

José Luis Luege Tamargo, extitular de la Conagua.

¿Por qué se inunda la Ciudad de México?

Los expertos destacaron que en los últimos años se ha reducido drásticamente el presupuesto para infraestructura hidráulica. Ejemplos como el Túnel Emisor Oriente, proyectado para evitar inundaciones, no han dado resultados por falta de mantenimiento y problemas de conexión con la red de alcantarillado.

Eduardo Vázquez advirtió que el cambio climático intensifica el problema:

“Un diseño de un sistema de tiempo atrás que claramente no está preparado para recibir este tipo de fenómenos tan complejos, con precipitaciones históricas (…) Evidentemente dejan ver que la infraestructura no solo es caduca, sino que no tiene una preparación adecuada para esta nueva realidad de incertidumbre climática que estamos viviendo”.

CDMX como plancha de cemento

A esto se suma la invasión de áreas de recarga, deforestación y urbanización descontrolada. El 70% del agua de lluvia se evapora por la impermeabilización del suelo. “Hemos hecho a la ciudad una plancha de asfalto y de cemento”, dijo Luege Tamargo.

Modelos como las “ciudades esponja”, aplicados en China, podrían ayudar a captar, infiltrar y reutilizar el agua, pero requieren inversión y voluntad política.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Suspenden Plaza Mítikah tras colapso de elevador; reabrirá cuando se garantice seguridad]

Corresponsabilidad ciudadana

Ambos especialistas insistieron en que la población también debe asumir su parte: la basura en calles y coladeras bloquea el drenaje y agrava las inundaciones.

La solución, coincidieron, pasa por planificación metropolitana, inversión sostenida, nuevas tecnologías y educación ciudadana. Sin cambios de fondo, la capital seguirá convirtiendo sus vialidades en ríos cada temporada de lluvias.