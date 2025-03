GENERANDO AUDIO...

Hay quienes los desatornillan….

Y quienes de plano los destrozan…

Todo para evitar ser infraccionados por tener un portaplacas que pueda obstruir información de la matrícula…

“Yo lo veo bien, un poco extremo, pero lo veo bien y yo de hecho lo estoy quitando porque acabo de preguntar y sí, no la debe de traer uno cubierta. La mía se ve, pero no se ve un código QR que trae, que es lo que me marcan ellos que debe de estar libre”

Alejandro Moreno, sondeo

Los automovilistas comienzan a tomar medidas…

“Ya se los quité para que no me estén chin* los pin* tránsitos… Atrás no tengo porta placa, porque nada más por eso te paran y te sacan un acuse, te sacan otra y otra”

Taxista

– ¿Qué es lo que te dicen los Policías?

“Que por el portaplacas es infracción y si te toca uno buena onda te dejan quitarlo, si no, no”

Sin embargo, siguen circulando vehículos con micas, portaplacas que cubren la lámina, así como letras y números despintados…

Multa por portaplacas en CDMX

Por usar micas, láminas transparentes u obscuras que obstruyan la visibilidad de la información:

De mil 130 pesos a 2 mil 260 pesos

Fuente: Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la CDMX

Recuerde: Por usar micas, láminas transparentes u obscuras que obstruyan la visibilidad de la información de las placas, las multas van de mil 130 pesos a 2 mil 260 pesos.

“Ahorita todas las sanciones que se están realizando son por parte de mucha gente que traen el portaplacas… En el portaplacas que ustedes traen hay veces que les tapan la identidad, del estado, ciudad de donde vienen las placas o le tapan lo que es el QR”

Policía de Tránsito

Multa por alterar placas en CDMX

Por obstruir placas con cualquier objeto que obstruya su visibilidad

De 2 mil 260 pesos a 3 mil 390 pesos

Fuente: Artículo 45 del Reglamento de Tránsito de la CDMX

Y por obstruir placas con cualquier objeto que obstruya su visibilidad las multas van de 2 mil 260 pesos a 3 mil 390 pesos.

“Que no esté rasgado el número, que no tenga algo que lo esté cubriendo, el marco, que es el contorno que no cubra la dependencia donde fueron expedidas”

Policía de Tránsito

Sanciones por portaplacas

Corralón

Para autos foráneos

Retiro de placa, tarjeta de circulación o licencia

Fuente: SSC CDMX

La sanción también amerita arrastre al corralón…

Y en el caso de los autos foráneos el retiro de una de las placas, tarjeta de circulación o licencia.

Reclamación de placas:

Los documentos pueden ser reclamados en las oficinas de Atención Ciudadana ubicada en Fray Servando Teresa de Mier 142, Colonia Centro.

Fuente: SSC CDMX

Reclamación de placas:

Carta factura a nombre del propietario

Identificación

Pago de multas registradas en el sistema

Fuente: SSC CDMX

Para reclamarlos se debe de presentar la carta factura a nombre del propietario, identificación oficial y el pago de las multas registradas en el sistema.

