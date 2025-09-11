GENERANDO AUDIO...

Encendido en Zócalo de CDMX, tendrá que esperar. FOTO: Cuartoscuro | Ilustrativa

Posponen el encendido del alumbrado artístico por las fiestas patrias, previsto para la tarde-noche de este miércoles 10 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

El evento contemplaba la presencia de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien sería la encargada de activar las luces que decoran la Plaza de la Constitución.

Suspenden encendido de alumbrado en el Zócalo

De acuerdo con los primeros reportes, la dilación del encendido se debió al accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde se registraron al menos 70 personas heridas y tres fallecidos, zona que centra la atención de las autoridades capitalinas.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) concluyó la instalación de las decoraciones, pero el acto inaugural quedó pendiente.

Así luce el Zócalo con el alumbrado por las fiestas patrias

Las imágenes compartidas por Sobse muestran figuras luminosas de los padres de la patria, como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y Josefa Ortiz de Domínguez.

En dirección a la calle 20 de Noviembre se colocó el Escudo Nacional, con el águila devorando a una serpiente sobre un nopal, elaborado con luces y escarcha en colores verde, blanco, rojo y dorado.

También se aprecian campanas, cañones, banderas, cactus, nopales y cintas tricolores en los edificios que rodean la Plaza de la Constitución.

Hasta el momento, se desconoce el momento en el que se llevará a cabo el encendido oficial del alumbrado patrio 2025 en el Zócalo de la capital.