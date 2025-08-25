¡Precaución! Hay encharcamientos en estas zonas por lluvias en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Encharcamientos en CDMX complican la circulación esta mañana. Foto: OVIAL CDMX

La mañana de este lunes 25 de agosto la lluvia se registró en, al menos, seis alcaldías y generó afectaciones en distintos puntos de la capital. Entre los lugares más afectados se encuentran: Av. del Imán y Cerrada la Alborada, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán; Periférico al Poniente a la altura de Gransur, colonia El Caracol, Coyoacán; y Viaducto Río Becerra y Viaducto Miguel Alemán, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL).

Ubicaciones de encharcamientos por lluvias en CDMX

El organismo precisó que las precipitaciones provocaron encharcamientos que reducen la circulación en arterias principales:

Av. del Imán y Cerrada la Alborada , colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacán .

, colonia Pedregal de Carrasco, . Periférico al Poniente , a la altura de Gransur , colonia El Caracol, Coyoacán .

, a la altura de , colonia El Caracol, . Viaducto Río Becerra y Viaducto Miguel Alemán, colonia Nápoles, Benito Juárez.

En redes sociales, OVIAL solicitó a la ciudadanía manejar con precaución y utilizar vías alternas en tanto se retiran los acumulamientos de agua.

“Se registra encharcamiento en Viaducto Río Becerra y Viaducto Miguel Alemán, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez. Maneje con precaución”, publicó la dependencia en su cuenta oficial.

Alternativas viales por encharcamientos en CDMX

De acuerdo con la autoridad, las alternativas sugeridas para la circulación son Eje 10 Sur, Avenida Universidad y Eje Central en la zona de Coyoacán, así como Circuito Interior y Avenida Patriotismo en Benito Juárez.

Autoridades de CDMX indicaron que brigadas ya se encuentran en los puntos señalados para realizar labores de desazolve y retiro del exceso de agua acumulada.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]