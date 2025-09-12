Prepárate: cierres viales y eventos por Fiestas Patrias en CDMX

GENERANDO AUDIO...

¿Qué habrá en el Zócalo el 15 de septiembre? Fotos: Gob. CDMX y Cuartoscuro

Si vas a festejar al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, recuerda que, como cada año, habrá calles cerradas. Aunque no se ha dado a conocer el programa oficial de cierres viales, se prevé que las medidas sean similares a las aplicadas en años anteriores.

Como la plancha del Zócalo es peatonal, los cierres viales se concentrarían en las calles aledañas, por lo que el acceso al primer cuadro de la CDMX estaría restringido como ya es costumbre para las Fiestas Patrias, aproximadamente desde las 8:00 horas del 15 de septiembre y hasta la conclusión del evento.

Para los festejos patrios en el Zócalo de la CDMX es posible que se coloquen filtros peatonales en los puntos estratégicos para ingresar a la plancha de la Plaza de la Constitución:

Av. 20 de Noviembre

Tacuba

Av. José María Pino Suárez

5 de Mayo

Alternativas viales

Las rutas alternativas si vas a festejar este 15 de septiembre al Zócalo capitalino son, bajo reserva de lo que publiquen las autoridades de CDMX:

Eje 1 Norte

Lorenzo Boturini

Dr. Claudio Bernard

Av. Insurgentes

Av. Chapultepec

Actividades para pasar las Fiestas Patrias en el Zócalo de CDMX

Además del alumbrado conmemorativo de las Fiestas Patrias en el Zócalo capitalino en el marco de las celebraciones del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, hay otros festejos a los que te puedes sumar durante esta celebración mexicana.

Concierto de la Arrolladora Banda El Limón

La noche del 15 de septiembre podrás disfrutar del concierto de la Arrolladora Banda El Limón, que se presentará como marco para el Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX. El Grito será encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta de México, quien tocará la campaña y lanzará una serie de arengas desde el balcón de Palacio Nacional.

Conjuntos monumentales en calles de CDMX

Se instalaron conjuntos monumentales en la Avenida 20 de Noviembre y en la plancha del Zócalo, así como mosaicos luminosos en la Glorieta de la Columna de la Independencia y en el cruce de Paseo de la Reforma con Avenida de los Insurgentes, con representaciones del Escudo Nacional, un águila real y la Victoria Alada.

Se utilizaron 30 mil focos LED de 0.5 watts en varios colores, 20 mil metros de escarcha y festón multicolor, 10 mil metros de manguera luminosa, 7 toneladas de varilla de ⅜ de pulgada y 4 toneladas de alambrón de 1/4 de pulgada, además de 30 mil metros de cable de alimentación y mil 500 mallas metálicas.

Alumbrado en el Zócalo

El diseño de este año rinde homenaje a los héroes y heroínas de la Independencia, entre ellos el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz, José María Morelos y Pavón y Leona Vicario, además de símbolos emblemáticos como la Campana de Dolores, la Constitución Mexicana, la Bandera Nacional y la representación de La Patria, rodeada de listones tricolores y ornamentos característicos de la época.

Conciertos y eventos por alcaldía

Cada alcaldía de la CDMX tendrá su propia ceremonia para festejar, este 15 de septiembre, el Grito de Independencia, así que cada una ha anunciado las sedes, horarios y artistas que se presentarán para festejar las Fiestas Patrias.

Desfile militar del 16 de septiembre

El Zócalo capitalino es uno de los puntos de la ruta del Desfile Cívico Militar que se celebra cada 16 de septiembre, en donde participan elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

