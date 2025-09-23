Presunto asesino del CCH mostraba en Facebook ropa y armas de la agresión

GENERANDO AUDIO...

Fueron suspendidas las clases en el CCH Sur. Foto: Cuartoscuro.

Circula en redes sociales un perfil de Facebook, presuntamente perteneciente al joven que apuñaló a un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur e hirió a un trabajador del mismo plantel educativo, mostrando las armas y ropa que el agresor habría utilizado este lunes 22 de septiembre.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Perfil de Lex Ashton, presunto agresor en CCH Sur

En la cuenta de la red social a nombre de Lex Ashton, se hicieron cuatro publicaciones este mismo lunes con imágenes del joven que apuñaló a otro alumno.

El primer post muestra cinco fotografías en donde aparece el también estudiante posando con ropa negra y cubriendo parte del rostro, además de usar un arma punzocortante.

En la segunda, pone la sudadera que ocupó durante la agresión, así como armas blancas, guantes y otros accesorios.

En la tercera, aparece la frase Scum like me has the mission to reap the garbage (La escoria como yo tiene la misión de cosechar la basura).

La última publicación en Facebook, hecha a las 10:20 horas, es una selfie del joven.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Difunden video del ataque con navaja en CCH Sur]

Detienen a Lex Ashton, agresor del CCH Sur

De acuerdo con reportes de medios, el presunto atacante en el CCH Sur respondería al nombre de Lex Ashton Cañedo, también estudiante del centro de estudios de educación media superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La máxima casa de estudios confirmó que la tarde de este lunes dos personas de la comunidad del CCH Sur fueron agredidas por un alumno con un arma blanca dentro de las instalaciones.

Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma. Asimismo, personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes.

Señaló que durante el ataque, un estudiante falleció y la segunda persona, un trabajador del plantel, fue trasladada para su atención médica.

Tras la agresión, el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades.

“Para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes las clases fueron suspendidas de manera inmediata. Condenamos y lamentamos estos hechos de violencia”.