Programas sociales tuvieron mayor presupuesto que alcantarillado. Cuartoscuro

El presupuesto CDMX 2025 contempla un gasto total de 134 mil 76 millones de pesos en desarrollo social, mientras que para drenaje y alcantarillado se asignaron sólo 4 mil 471 millones de pesos.

Presupuesto para desarrollo social en 2025

De acuerdo con el documento oficial del ejercicio fiscal 2025, dentro del rubro de desarrollo social se distribuyeron 134,076,021,025 pesos, con el siguiente desglose:

Protección ambiental : 10,352,854,151 pesos

: 10,352,854,151 pesos Vivienda y servicios a la comunidad : 22,493,484,251 pesos

: 22,493,484,251 pesos Salud : 19,389,589,649 pesos

: 19,389,589,649 pesos Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales : 5,058,953,846 pesos

: 5,058,953,846 pesos Educación : 51,170,869,346 pesos

: 51,170,869,346 pesos Protección social : 25,654,525,431 pesos

: 25,654,525,431 pesos Otros asuntos sociales: 237,744,351 pesos

Por otra parte, el apartado de protección social es el que concentra la mayor parte de los recursos dentro de este rubro.

Recursos para agua, drenaje y alcantarillado

En contraste, en la función de ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, la asignación para 2025 es de 4,471,403,905 pesos, que se distribuyen en:

Servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento : 2,567,176,058 pesos

: 2,567,176,058 pesos Infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento: 1,904,227,847 pesos

A esto se suma también el presupuesto para la administración del agua, con 200 millones de pesos destinados al programa de captación de lluvia en viviendas de la Ciudad de México. Lo que ha llevado a que usuarios en redes sociales, además, se cuestionen acerca de la suficiencia de este gasto, toda vez que recientemente se han dado numerosas inundaciones en la capital del país.

Comparativo de prioridades presupuestales

La diferencia entre los recursos asignados muestra que el presupuesto CDMX 2025 prioriza el desarrollo social, con más de 134 mil millones de pesos, frente a los 4.7 mil millones destinados a drenaje y alcantarillado.

En fechas recientes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió en la Mañanera del Pueblo que alcaldías como Iztapalapa es de las más afectada por inundaciones debido a los hundimientos diferenciales y grietas que ocasiona la extracción de agua. De acuerdo con la mandataria local, esta zona presenta un hundimiento del doble del promedio de la Ciudad de México, con alrededor del 30% de su territorio con grietas que dañan el sistema de drenaje.

Brugada explicó que la infraestructura de drenaje en esta alcaldía queda rebasada tras las lluvias intensas, como ocurrió el 27 de septiembre de 2025 en Iztapalapa y Tláhuac. Además, indicó que esta infraestructura debe actualizarse cada tres o cuatro años para adaptarse al nivel del suelo.

En contraste con esta problemática, el presupuesto CDMX 2025 destina 4,471 millones de pesos a drenaje y alcantarillado, mientras que a programas de desarrollo social se asignaron 134,076 millones de pesos, de los cuales más de 25,654 millones corresponden a protección social.

Según la mandataria, la situación de Iztapalapa es consecuencia también de un modelo de extractivismo del agua que, durante más de un siglo, ha provocado hundimientos y daños estructurales en la zona, lo que incrementa la vulnerabilidad ante lluvias e inundaciones.

Gasto gubernamental total

El gasto global del gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal 2025 alcanza, por otro lado, 91,480,630,980 pesos en funciones de gobierno y 55,869,803,827 pesos en desarrollo económico, de acuerdo con el desglose de funciones de gasto.

Entre las funciones de gobierno destacan también: