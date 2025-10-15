GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Un video difundido en redes sociales reveló el momento exacto en que el abogado David Cohen Sacal fue atacado a plena luz del día frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México.

El video, compartido por el periodista Carlos Jiménez, muestra cómo un joven se acerca al abogado y dispara directamente. Cohen intentó reaccionar, pero el agresor efectuó dos disparos antes de huir.

El atacante, identificado como Héctor Hernández, de 18 años, intentó escapar. Durante la fuga, un agente de la Policía de Investigación le disparó, hiriéndolo en el brazo.

El abogado, reconocido por su participación en casos de alto perfil, incluido su rol como defensor de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, fue ingresado al Hospital Ángeles con un impacto de bala en la cabeza. La madrugada del martes 14 de octubre de 2025, el médico Diego Villarreal confirmó su fallecimiento a las 00:02 horas.

El ataque ocurrió la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, sobre la calle Niños Héroes, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Testigos señalaron que Cohen había salido del edificio tras concluir una diligencia. Elementos de la Físcalía de la Ciudad de México acordonaron la zona y recabaron indicios balísticos.

Horas después, la Fiscalía informó la detención de Héctor “N”, presunto responsable del homicidio. La intervención inmediata de la Policía de Investigación permitió su aseguramiento y puesta a disposición del Ministerio Público por homicidio doloso con arma de fuego.

David Cohen Sacal, de aproximadamente 48 años, era un abogado con amplia trayectoria en el ámbito jurídico nacional. Su fallecimiento generó conmoción en el medio judicial, donde colegas destacaron su experiencia y participación en procesos legales de gran impacto.