GENERANDO AUDIO...

Salvador Zubirán, agresor de Priscila Sand. Foto: Fiscalía de la CDMX

Priscila Sand teme por su vida debido a que un juez ordenó la liberación de Salvador Zubirán, su expareja y presunto agresor. En mayo pasado, la joven de nacionalidad argentina publicó un video para denunciar que su entonces pareja la tuvo secuestrada durante 2 años.

A finales de ese mes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) detuvo a Salvador Zubirán y días después fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar. Tres meses después, el presunto violentador de Priscila se encuentra en libertad.

@priscila.sand Hoy la justicia me dio la espalda de la manera más cruel. Con una firma, el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, integrante de la Séptima Sala Penal de la CDMX, liberó a mi agresor. Mientras él hoy camina libre, mi hijo y yo seguimos atrapados en el miedo, viviendo con la incertidumbre de qué pasará mañana. Es devastador ver cómo un sistema que debería protegernos termina siendo cómplice de nuestro dolor. No sólo me fallaron a mí, sino a cada mujer que alguna vez confió en que levantar la voz serviría de algo. Que quede claro: si algo le ocurre a mi hijo, a mí o a mi equipo legal, responsabilizo directamente al magistrado Ayala Casillas y a Salvador. Les pido, por favor, que compartan este mensaje. Que no se olvide el nombre de quienes nos han condenado a seguir viviendo con miedo. Porque aunque la justicia hoy me haya fallado, mi verdad no se calla. #JusticiaParaLasVíctimas #NiUnaMenos #MiVerdadNoSeCalla ♬ sonido original – Priscila Sand

Liberan a presunto agresor de Priscila Sand; ella teme por su vida

Durante el fin de semana pasado, Priscila Sand publicó un nuevo video para denunciar que la justicia de México le había dado la espalda “de la forma más cruel”: el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, integrante de la Séptima Sala Penal de la CDMX, otorgó la libertad inmediata a Salvador Zubirán.

De acuerdo con la denunciante, el magistrado tomó esta decisión sin atender la perspectiva de género y desestimando las pruebas presentadas.

Priscila Sand teme que algún día Salvador se acerque a ella y a su familia para lastimarlos. En su video, hace responsable a Javier Raúl Ayala de cualquier cosa que le pase a ella o a su hijo.

“Mientras Salvador puede caminar libre por las mismas calles que yo, yo sigo atrapada, prisionera del miedo, soñando con el día en que pueda huir de este país con mi bebé para finalmente sentirnos a salvo”.

Hace unos meses, la joven argentina alzó la voz en contra de su entonces pareja, por mantenerla encerrada durante 2 años y vigilada con escoltas de seguridad, cámaras y micrófonos. Durante todo ese tiempo, fue víctima de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, denunció.

En mayo pasado, Priscila pudo escapar con su hijo de 9 meses gracias a la ayuda de una amiga. Una vez libre, acudió a la Fiscalía de la CDMX para presentar una denuncia.

@priscila.sand No es fácil contar esto. Pero lo hago para resistir, para proteger y para que ninguna más viva lo que yo viví. No me escondo más. Ahora me toca hablar. ♬ sonido original – Priscila Sand

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]