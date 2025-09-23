GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 23 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 23 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizará la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, 16 concentraciones, una rodada ciclista y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas y Manifestaciones Programadas

1. Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Ruta: Paseo de la Reforma, hasta llegar a Palacio de Bellas Artes.

Demanda: Solicitan regular la relación entre la política gubernamental y el bienestar animal.

Solicitan regular la relación entre la política gubernamental y el bienestar animal. Aforo estimado: 300 personas

300 personas Observaciones: No se descarta la realización de plantones adicionales en puntos cercanos.

2. Tlacuaches Encapuchados del Sur

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Islas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Islas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ruta: Desde la UNAM, se dirigirá hacia el circuito escolar de Coyoacán.

Desde la UNAM, se dirigirá hacia el circuito escolar de Coyoacán. Demanda: Exigen justicia por la violencia en el campus de la UNAM y mejoras en la seguridad estudiantil.

Exigen justicia por la violencia en el campus de la UNAM y mejoras en la seguridad estudiantil. Aforo estimado: 200 personas

Concentraciones Programadas

1. Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”

Hora: 05:30

05:30 Lugar: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Demanda: Denuncian la intervención del gobierno en los disturbios en Oaxaca y exigen el respeto a los recursos destinados a la educación.

Denuncian la intervención del gobierno en los disturbios en Oaxaca y exigen el respeto a los recursos destinados a la educación. Aforo estimado: 150 personas

2. Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Congreso de la Ciudad de México

Congreso de la Ciudad de México Demanda: Exigen justicia para la funcionaria pública que ha sido víctima de acoso sexual dentro de la Secretaría de Justicia.

Exigen justicia para la funcionaria pública que ha sido víctima de acoso sexual dentro de la Secretaría de Justicia. Aforo estimado: 30 personas

3. Colectivo “Laboratorio 4:20”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Iztapalapa, Calle Ermita Iztapalapa

Iztapalapa, Calle Ermita Iztapalapa Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas para legalizar el consumo de cannabis en México.

Jornada itinerante de recolección de firmas para legalizar el consumo de cannabis en México. Aforo estimado: 40 personas

Plantones Programados

1. Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social, Col. Roma Norte

Centro Nacional de Comunicación Social, Col. Roma Norte Demanda: Exigen la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda para desaparecidos en México.

Exigen la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda para desaparecidos en México. Aforo estimado: 35 personas

2. Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomoztoc”

Hora: 11:30

11:30 Lugar: Reclusorio Preventivo Varoni Oriente, Iztapalapa

Reclusorio Preventivo Varoni Oriente, Iztapalapa Demanda: Solicitan justicia para una mujer de 72 años víctima de feminicidio en Milpa Alta.

Solicitan justicia para una mujer de 72 años víctima de feminicidio en Milpa Alta. Aforo estimado: 35 personas

