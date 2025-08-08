Programa en CDMX dará apoyo de 8 mil 500 para mayores de 30 años

GENERANDO AUDIO...

Programa en CDMX dará apoyo. Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un nuevo programa social enfocado en personas de más de 30 años que actualmente se encuentran sin empleo. El esquema contempla una beca mensual de 8 mil 500 pesos para los beneficiarios que participen en una capacitación laboral dentro de empresas.

El programa, que será similar al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, busca que quienes queden fuera por razones de edad, ahora puedan adquirir experiencia laboral y eventualmente conseguir un trabajo formal.

¿Cómo funcionará el nuevo programa de empleo en CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los beneficiarios serán vinculados temporalmente con empresas del sector privado, donde recibirán capacitación práctica. Durante ese tiempo, el Gobierno les otorgará un apoyo económico mensual de 8 mil 500 pesos.

El objetivo principal es que, al concluir la capacitación, las personas puedan ser contratadas formalmente o utilicen esa experiencia para buscar mejores oportunidades en otras empresas.

El programa será operado por la Secretaría del Trabajo local, aunque aún no se ha publicado la convocatoria oficial ni las fechas de inscripción.

¿A quién va dirigido el apoyo económico?

El nuevo programa de empleo está pensado para personas que:

Sean residentes de la Ciudad de México

Tengan 30 años o más

Estén desempleadas actualmente

No formen parte de otros programas similares

Estén interesadas en una capacitación laboral formal

¿Qué beneficios ofrece este programa?

Apoyo mensual de 8 mil 500 pesos durante la capacitación

durante la capacitación Experiencia laboral en empresas reales

Posibilidad de contratación al finalizar

Vinculación con redes de empleo en la capital

¿Cuándo comienza y cómo registrarse?

Aunque aún no se ha abierto el registro, se espera que la Jefatura de Gobierno y la Secretaría del Trabajo de la CDMX publiquen las reglas de operación en los próximos días. La información estará disponible en los canales oficiales del Gobierno capitalino.