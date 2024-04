Programa “Salud en tu casa” llega a zona chinampera de Xochimilco en trajineras

Para Graciela, quien perdió la movilidad y el habla por un evento cerebrovascular, recibir atención médica era muy complicado, debido a que vive en la zona chinampera de Xochimilco.

Asistir a consultas era un reto, sin embargo, en su centro de salud la afiliaron al programa “Salud en tu casa”. Desde entonces, su calidad de vida ha mejorado, asegura Brenda, su nieta y cuidadora.

“Vienen, nos especifican cómo la debemos mover, cómo tenemos que hidratar su piel, qué medicamentos le tenemos, cómo la tenemos que curar para que no le salgan llagas. Vienen los especialistas, le hacen su revisión, le toman su presión, azúcar, todo lo que tiene que ser”, abunda Brenda.

Los médicos de “Salud en tu casa” también llegan en trajinera hasta la casa de Alicia Benítez, donde vive con su esposo Alberto, quien sufrió una embolia. Para ella ha sido fundamental saber cómo atender a su marido y gracias al programa, él recuperó la movilidad.

“Ahora ya está con otra evolución y mejor, ya controla sus esfínteres, ya se para, ya come solo, me dan otro tipo de herramientas, me proveen de medicamento y me ayudan a orientarme”, destaca Alicia.

El personal de “Salud en tu casa” tiene la misión de atender pacientes en estado de postración que viven en zonas de difícil acceso, como, precisamente, la zona chinampera de Xochimilco.

“Salud en tu casa está muy enfocado a la población que está en una situación de vulnerabilidad muy severa, es decir, son personas que no pueden trasladarse por su propio pie a una unidad de salud”, señala Mirna Nava, Directora de la Jurisdicción Sanitaria de Xochimilco.

El programa es permanente y gratuito, las visitas son de lunes a viernes y para ser candidato debe habitar en la Ciudad de México, ser paciente en estado de postración o con discapacidad y vivir en zonas aisladas.

