Proponen Ley de Regreso Seguro en CDMX: antros y bares tendrían que ofrecer taxi seguro

Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

Elizabeth Mateos, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), presentó la iniciativa Ley de Regreso Seguro, que busca que los establecimientos nocturnos que vendan bebidas alcohólicas ofrezcan taxis seguros a sus clientes, con el objetivo de reducir accidentes y muertes por conducir bajo los influjos del alcohol.

¿Qué se sabe de la propuesta Ley de Regreso Seguro en CDMX?

La legisladora explicó que la medida garantizará un traslado seguro para mujeres, jóvenes y personas vulnerables, asegurando el acceso a un taxi para que regresen seguros a casa.

“El punto central de esta iniciativa es que el riesgo no comienza en la calle, sino dentro de los establecimientos, en el momento en que alguien decide manejar. Por eso, esta propuesta no sustituye el programa Conduce sin Alcohol, sino que lo complementa desde el origen del problema. Actualmente, la ley de establecimientos mercantiles, en su artículo 10, apartado B, establece que los lugares deben exhibir los números de taxis. Esto suena bien en el papel, pero en la práctica no siempre ocurre”, señaló Mateos.

La diputada agregó que la propuesta busca que la Secretaría de Movilidad (Semovi) tenga facultad para crear y actualizar un directorio oficial de transporte nocturno seguro, organizado por alcaldía, con taxis registrados y constancia visible. Este registro incluirá tarifas accesibles, números de emergencia y las sanciones aplicables tanto para los conductores como para los establecimientos.

El directorio deberá ser exhibido en un lugar visible y ofrecido a cualquier persona que no esté en condiciones de manejar o que solicite el servicio. La propuesta no es del todo nueva, pues, busca reforzar lo trabajado en la anterior administración que contemplaba puntos similares en los establecimientos nocturnos con venda de bebidas alcohólicas.

Funcionamiento del programa: