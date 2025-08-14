GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 14 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 14 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX), siendo la más destacada la del Grupo Pro Palestina “El Mono y Los Olivos”, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, una rodada ciclista, dos rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones programadas

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos” Hora: 12:00 Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Cuauhtémoc Demanda: Exigir el cese del cerco alimentario en Gaza y el cumplimiento de la resolución 3379 de la ONU. Aforo estimado: 50 personas

Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar Hora: 12:30 Lugar: Mercado de Calzado “La Central”, Estación y Aviadero s/n, Col. Felipe Ángeles, Venustiano Carranza Demanda: Informar sobre el 50 aniversario del Mercado de Calzado y exponer la crisis que afecta la producción y comercio del calzado en México. Aforo estimado: 90 personas

Colectivo “Minerva” Hora: 13:00 Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa Demanda: Justicia para víctima de violencia intrafamiliar y sanción ejemplar al presunto responsable. Aforo estimado: 15 personas

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” Hora: 17:00 Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Cuauhtémoc Demanda: Mitin en el marco de la “Décima Novena Reunión de la Comisión Especial de Búsqueda” para dar seguimiento al caso de desaparición forzada de dos luchadores sociales en Oaxaca en 2007. Aforo estimado: 70 personas



Citas agendadas

Ciudadanos Independientes Hora: 11:00 Lugar: Oficinas Alternas del Congreso de la CDMX, Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Cuauhtémoc Demanda: Mesas de trabajo para reformar el transporte eléctrico particular, incluyendo scooters, bicicletas y motocicletas, promoviendo movilidad sostenible y acceso a alternativas ecológicas. Aforo estimado: 60 personas



