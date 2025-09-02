GENERANDO AUDIO...

En lo que fue calificado como un hecho histórico, 137 nuevas personas juzgadoras rindieron protesta en la Ciudad de México tras resultar electas en el proceso extraordinario de 2025.

Se trata de la primera generación de jueces y magistrados elegidos por voto popular, lo que, de acuerdo con las autoridades, marca un parteaguas en el Poder Judicial capitalino.

Así se vivió la ceremonia

La sesión solemne se llevó a cabo en el Congreso de la Ciudad de México, encabezada por el diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM). En el acto participaron:

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

, secretaria de Gobernación, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. César Cravioto Romero , secretario de Gobierno, en representación de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

, secretario de Gobierno, en representación de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada. Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia local.

Durante la ceremonia tomaron protesta:

5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

del Tribunal de Disciplina Judicial. 34 magistrados del TSJCDMX.

del TSJCDMX. 98 jueces de primera instancia.

Los discursos de la sesión

El diputado Sesma Suárez afirmó que “nadie les regaló nada” y pidió a los nuevos juzgadores ejercer con independencia y compromiso social.

En su posicionamiento, legisladores de distintos partidos destacaron la trascendencia de este momento:

Diana Sánchez Barrios llamó a impartir justicia pronta, empática y con perspectiva de derechos humanos.

llamó a impartir justicia pronta, empática y con perspectiva de derechos humanos. Alejandro Carbajal (APT) lo calificó como un parteaguas para acercar la justicia al pueblo.

(APT) lo calificó como un parteaguas para acercar la justicia al pueblo. Nora Arias (PRD) subrayó la exigencia de independencia y compromiso ético.

(PRD) subrayó la exigencia de independencia y compromiso ético. Royfid Torres (MC) advirtió sobre irregularidades en el proceso, pero pidió a los jueces responder a la sociedad.

(MC) advirtió sobre irregularidades en el proceso, pero pidió a los jueces responder a la sociedad. Ernesto Villarreal (PT) celebró que con la elección popular se devuelva al Poder Judicial su “legitimidad más profunda”.

(PT) celebró que con la elección popular se devuelva al Poder Judicial su “legitimidad más profunda”. Xóchitl Bravo (Morena) afirmó que inicia una nueva etapa sin corrupción ni intereses particulares.

Por su parte, el presidente del TSJ, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que estas designaciones abren una nueva página para el Poder Judicial capitalino:

“Nos encontramos frente a la primera generación de personas juzgadoras electas por el pueblo, encargadas de responder a la demanda de igualdad, paz y orden”, dijo. La elección de jueces y magistrados fue resultado de la reforma judicial impulsada a nivel federal y local, con el objetivo de democratizar el acceso a la justicia, fortalecer la independencia judicial y acercar a los tribunales a la ciudadanía.

Con esta toma de protesta, la Ciudad de México se convierte en la primera entidad en poner en marcha este modelo, que desde su concepción generó tanto expectativas como críticas por el riesgo de politización en la justicia.

