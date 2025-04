¿Puedo circular en Viernes Santo con mi holograma 1 o 2? Verifica el Hoy No Circula

GENERANDO AUDIO...

Ve cómo aplicará el Hoy No Circula este Viernes Santo. Foto: Cuartoscuro

Esta Semana Santa 2025, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) alertó sobre el aumento de la radiación solar, lo que puede provocar un exceso de ozono. Ante esta situación, se podría activar una contingencia ambiental, así como la implementación del Doble Hoy No Circula; sin embargo, hasta ahora, el programa se mantiene de manera habitual.

Al holograma 1 y 2 con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6 se le aplica el Hoy No Circula este lunes 14 de abril, y sólo están exentos los hologramas 00 y 0.

¿Puedo circular en Viernes Santo con mi holograma 1 o 2?

La Came explicó que, cuando hace mucho calor, aumenta la radiación solar, especialmente en primavera, por lo que los contaminantes reaccionan en el aire y generan un exceso de ozono que es muy dañino para el sistema respiratorio y cardiovascular.

Sólo en caso de que los niveles de ozono excedan los límites establecidos, se implementaría el Doble Hoy No Circula en Viernes Santo.

Recuerda que, en caso de activarse el Doble Hoy No Circula en Viernes Santo, las restricciones vehiculares se aplican en un horario de 5:00 a 22:00 horas y afectan a vehículos con holograma 2 y algunos con holograma 1, dependiendo del color del engomado y la terminación de la placa.

Vehículos eléctricos e híbridos particulares quedan exentos de esta implementación del programa.

La Came informará las condiciones sobre la calidad del aire y las posibles restricciones vehiculares para el Viernes Santo, por lo que deberás estar atento a sus líneas de comunicación oficial, como sus cuentas de redes sociales.

¿Qué autos están exentos de cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando tu auto:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco aplica al transporte público.

¿En qué situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental puede emitir avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, si la calidad del aire no representa un riesgo para la salud de los ciudadanos y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes en CDMX.

