GENERANDO AUDIO...

Foto: Agustín Velasco

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Protección Civil de la Ciudad de México y de la alcaldía Iztapalapa comenzaron los trabajos de reparación en el Puente La Concordia, luego de que este martes 30 de septiembre se formara una grieta y un socavón en la zona.

La hendidura se abrió a unos metros de donde el pasado 10 de septiembre explotó una pipa de gas LP que dejó al menos 31 personas muertas. Según reportes oficiales, la fisura forma parte de una grieta de 138 metros de longitud, contemplada ya en el Plan de Riesgos de la demarcación.

[ASÍ TE LO INFORMAMOS: Se forma socavón en La Concordia, en el área donde explotó pipa]

De acuerdo con la alcaldía, la oquedad alcanza una profundidad de dos metros y un radio de 1.5 metros, con proyección de agrietamiento de seis metros. La afectación se ubica en la misma curva donde ocurrió la explosión, a unos 20 metros de la llamada “Zona Cero”.

Las labores de reparación se extenderán durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles, aunque podrían prolongarse dependiendo de la magnitud del daño.

Para prevenir accidentes, autoridades capitalinas cerraron la circulación en el carril afectado, por donde transitan vehículos particulares y transporte pesado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Segiagua informó que personal especializado ya realiza trabajos de contención y acordonamiento, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El incidente cobra especial relevancia debido a que la zona había sido intervenida recientemente por los peritajes derivados de la explosión del 10 de septiembre, y ahora requiere nuevos análisis estructurales y obras de reparación en una de las vialidades más transitadas del oriente de la Ciudad de México.