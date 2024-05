¡Ni lo prendas! Éstos son los autos que descansan el miércoles 15 de mayo por doble Hoy No Circula

Por el doble Hoy No Circula varios carros descansan. Foto: Cuartoscuro

En el más reciente informe de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), se dio a conocer que la fase 1 de la Contingencia Ambiental se mantenía, por lo que se implementaba el doble Hoy No Circula. Y, para evitar contratiempos, Unotv.com te dice qué autos no podrán transitar el miércoles 15 de mayo de 2024.

¿Qué autos descansan el miércoles 15 de mayo por doble Hoy No Circula?

De acuerdo con el reciente comunicado de la Came, para el miércoles 15 de mayo, Día del Maestro, los vehículos que deberán suspender su circulación, son:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Ver más 🧵Restricciones a la circulación en la ZMVM (CDMX y Edomex) para este 𝐦𝐢𝐞́𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝟏𝟓 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨⤵️ pic.twitter.com/CJq1JxQAfZ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 14, 2024

La restricción de la circulación para los autos mencionados será a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Además, la Came destacó que, ante la Contingencia Ambiental, también se restringe la circulación al “50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON”.

¿Qué carros sí circulan el 15 de mayo?

La Came informó cuáles son los automóviles que este miércoles sí podrán circular en calles y avenidas del Valle de México. De acuerdo con la información oficial, los carros son: