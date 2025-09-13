¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de CDMX sobre el transporte de pipas de gas?

| 18:32 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Reglamento de Tránsito de CDMX sobre el transporte de pipas de gas
Pipas de gas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

El transporte de pipas de gas y sustancias peligrosas en la capital está sujeto a reglas estrictas. El Reglamento de Tránsito de la CDMX, en su Capítulo VI, establece obligaciones, sanciones y hasta privilegios para garantizar la seguridad de peatones, conductores y habitantes.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de CDMX?

Los conductores de vehículos de carga y de sustancias tóxicas o peligrosas deben:

  • Circular en rutas y horarios autorizados por la Secretaría de Movilidad
  • Usar el carril derecho, salvo para rebasar o girar a la izquierda
  • Hacer maniobras de carga y descarga en lugares seguros sin entorpecer el tránsito

En el caso de sustancias peligrosas, abstenerse de paradas no autorizadas y portar señalización especial conforme a las normas oficiales mexicanas.

Multas por incumplimiento a transporte de pipas de gas y sustancias peligrosas

Las sanciones van desde 10 hasta 600 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de puntos en la licencia:

  • Hasta 200 UMAs (22 mil 628 pesos) por maniobras indebidas de carga y descarga
  • Hasta 300 UMAs (33 mil 942 pesos) por circular en segundos pisos o carriles centrales
  • Hasta 600 UMAs (67 mil 884 pesos) por estacionar pipas de gas o sustancias peligrosas en la vía pública o cerca de fuentes de riesgo

*El valor de la UMA es de 113.14 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, las infracciones pueden implicar de uno a seis puntos en la licencia de conducir, lo que acerca al retiro de este documento.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Trabajas este 16 de septiembre? Consulta los horarios del transporte en CDMX]

Privilegios en casos de riesgo

El reglamento también prevé un trato especial: en caso de congestionamiento vehicular, los choferes de pipas o unidades con sustancias tóxicas pueden solicitar prioridad a los agentes de tránsito mostrando su documentación, para reducir riesgos y salvaguardar vidas.

La norma recuerda que este tipo de transporte debe cumplir con los lineamientos de seguridad federales y locales. Esto incluye señalización adecuada, cumplimiento estricto de rutas y la prohibición de estacionarse en la vía pública.

Te recomendamos:

Depresión 13-E mantiene suspensión de clases en Guerrero para este viernes

Guerrero

Depresión 13-E mantiene suspensión de clases en Guerrero para este viernes

Ya son 10 muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia

Ciudad de México

Ya son 10 muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia

La otra cara de la tragedia en Iztapalapa: vecinos héroes y abuelas valientes en la Concordia

Ciudad de México

La otra cara de la tragedia en Iztapalapa: vecinos héroes y abuelas valientes en la Concordia

¿Quién es Alicia, la abuela que arriesgó su vida para salvar a su nieta de la explosión en Iztapalapa?

Ciudad de México

¿Quién es Alicia, la abuela que arriesgó su vida para salvar a su nieta de la explosión en Iztapalapa?

Etiquetas: