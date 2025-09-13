¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de CDMX sobre el transporte de pipas de gas?

GENERANDO AUDIO...

Pipas de gas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

El transporte de pipas de gas y sustancias peligrosas en la capital está sujeto a reglas estrictas. El Reglamento de Tránsito de la CDMX, en su Capítulo VI, establece obligaciones, sanciones y hasta privilegios para garantizar la seguridad de peatones, conductores y habitantes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de CDMX?

Los conductores de vehículos de carga y de sustancias tóxicas o peligrosas deben:

Circular en rutas y horarios autorizados por la Secretaría de Movilidad

Usar el carril derecho, salvo para rebasar o girar a la izquierda

Hacer maniobras de carga y descarga en lugares seguros sin entorpecer el tránsito

En el caso de sustancias peligrosas, abstenerse de paradas no autorizadas y portar señalización especial conforme a las normas oficiales mexicanas.

Multas por incumplimiento a transporte de pipas de gas y sustancias peligrosas

Las sanciones van desde 10 hasta 600 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de puntos en la licencia:

Hasta 200 UMAs (22 mil 628 pesos) por maniobras indebidas de carga y descarga

Hasta 300 UMAs (33 mil 942 pesos) por circular en segundos pisos o carriles centrales

Hasta 600 UMAs (67 mil 884 pesos) por estacionar pipas de gas o sustancias peligrosas en la vía pública o cerca de fuentes de riesgo

*El valor de la UMA es de 113.14 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, las infracciones pueden implicar de uno a seis puntos en la licencia de conducir, lo que acerca al retiro de este documento.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Trabajas este 16 de septiembre? Consulta los horarios del transporte en CDMX]

Privilegios en casos de riesgo

El reglamento también prevé un trato especial: en caso de congestionamiento vehicular, los choferes de pipas o unidades con sustancias tóxicas pueden solicitar prioridad a los agentes de tránsito mostrando su documentación, para reducir riesgos y salvaguardar vidas.

La norma recuerda que este tipo de transporte debe cumplir con los lineamientos de seguridad federales y locales. Esto incluye señalización adecuada, cumplimiento estricto de rutas y la prohibición de estacionarse en la vía pública.