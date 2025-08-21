GENERANDO AUDIO...

Verificar siempre que la dirección web esté bien escrita. Foto: Shutterstock.

Los fraudes cibernéticos están a la orden del día y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a la población de una nueva modalidad denominada typosquatting, en la que aprovechan errores al escribir una dirección en internet.

Para que estés al tanto de qué se trata y cómo protegerte ante este tipo delito, aquí en Unotv.com te damos todos los detalles.

Alertan por typosquatting; ¿en qué consiste esta modalidad de estafa?

De acuerdo con la policía de la CDMX, el typosquatting es una nueva forma de fraude cibernético.

Es una técnica, señala, en la que los ciberdelincuentes aprovechan errores comunes tipográficos al escribir direcciones web como letras duplicadas, omisiones o sustituciones, para cometer fraudes, robar información e implantar software malicioso.

Entre los ejemplos están:

En lugar de escribir www.amazon.com, el usuario terminan tecleando www.amaz0n.com o www.amzon.com

En lugar de escribir www.google.com, el usuario termina tecleando www.Gogle.com o www.Gooogle.com

La SSC indicó que al caer en esta situación, sin darte cuenta, llegas a una página falsa en donde te roban tu información.

¿Cómo evitar la estafa de typosquatting?

Por ello, la dependencia capitalina realiza las siguientes recomendaciones:

Verificar siempre que la dirección web esté bien escrita

Guardar los sitios frecuentes en marcadores o favoritos

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos de correos, mensajes o redes sociales

Usar buscadores confiables y revisar el remitente antes de entrar a un sitio

Activar el antivirus y utilizar verificación de dos pasos (2FA)

