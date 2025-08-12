GENERANDO AUDIO...

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones durante cuatro horas el domingo debido a las lluvias torrenciales que provocaron cortinas de agua y vientos cambiantes, impidiendo la visibilidad y el despegue o aterrizaje de aeronaves.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina y el propio AICM, 104 vuelos se vieron afectados, lo que dejó varados a 14 mil 892 pasajeros. Varias aeronaves fueron desviadas a terminales de León, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; Veracruz; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León.

¿Qué hacer si te quedas varado en el AICM por lluvias?

El especialista en derecho administrativo Sergio Méndez explicó que, en estos casos, las aerolíneas están obligadas a reembolsar el precio total del boleto o la parte no utilizada del viaje. Aunque no existe la obligación de pagar un 25% adicional, sí deben ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible hacia el destino del pasajero.

Carlos Torres, especialista en aviación, recomendó a los viajeros mantener contacto constante con la aerolínea, tener a la mano el número de reservación y claridad sobre la fecha en la que desean reprogramar su vuelo.

Mientras tanto, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) hizo un llamado a reforzar la infraestructura aeroportuaria en el centro del país, particularmente en el AICM, para atender con mayor rapidez contingencias como esta.

Según su vocero, José Suárez, es necesario invertir en drenajes, calles de rodaje y terminales adecuadas, ya que aunque la lluvia duró pocos minutos, sus repercusiones se extendieron por horas.