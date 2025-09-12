¿Qué les pasó a los pasajeros del trolebús que pedían salir a gritos para salvarse de la explosión de la pipa de Iztapalapa?

GENERANDO AUDIO...

Los pasajeros pedían a gritos que los dejaran bajar. Foto: Cuartoscuro

Uno de los casos más impactantes tras la explosión de una pipa en Iztapalapa fue el de los usuarios de la unidad del Trolebús Línea 10 (Santa Marta–Constitución de 1917), quienes, en medio del humo y el fuego pedían desesperadamente al conductor que los dejara salir.

En redes sociales circularon rumores sobre la posible muerte de los usuarios; sin embargo, el padre del chofer aclaró que fue la decisión de no abrir las puertas lo que permitió salvarles la vida.

Puertas cerradas salvaron la vida de pasajeros del trolebús en explosión de pipa

Afuera de una unidad médica, el padre del conductor de la unidad del Sistema de Transporte Eléctrico (STE), explicó a medios de comunicación que no sacó a los usuarios porque era más peligroso:

“Si lo hubiera hecho habría sido peor, porque la gente, espantada, se hubiera arrojado al exterior. Él decidió avanzar entre las llamas y así logró salvar a muchos… había una chica corriendo, prefirió mantenerlos a salvo”

Tras el paso por las llamas, los pasajeros lograron ponerse a salvo. Testigos y familiares confirmaron que la mayoría salió ilesa o con heridas mínimas, como raspones o mareos provocados por el humo. Otros choferes ayudaron a evacuar a los usuarios que se encontraban en la estación.

En redes sociales, lejos de los reproches iniciales, comenzaron a llegar mensajes de agradecimiento al operador:

“Gracias a ese chofer mi esposo hoy está sano, gracias por pensar en salvarlos a todos los que iban en él, Dios lo bendice, el trauma emocional es fuerte, pero no sufre quemaduras como muchos están sufriendo, pronta sanación para sus heridas, Dios es grande y saldrán adelante todos, hay que tener mucha fe”. Anlly Moss, esposa de uno de los usuarios

En un inicio, el conductor fue trasladado al Hospital Morelos, donde recibió atención médica por intoxicación leve.

“Déjanos salir” Así vivieron usuarios del trolebús L10 accidente de pipa en Iztapalapa

En un video, de apenas 20 segundos, se observa cómo los pasajeros miran primero la nube gris provocada por la explosión. La tensión aumenta cuando una llamarada se eleva al cielo, y en ese instante varias voces suplican al chofer que los deje salir. Incluso, hubo insultos ante la falta de respuesta, pero el conductor se mantuvo firme y no abrió.

Sin pensarlo, aceleró y atravesó el fuego sin detenerse. Esa decisión, que en un principio fue criticada, más tarde, fue clave para evitar una tragedia.

Imágenes compartidas en redes sociales, muestran que la unidad 24014 sufrió daños en la parte trasera: el fuego alcanzó el sistema de catenarias y un ventilador del techo, que se derrumbó, dejando un hueco. Dentro, quedaron vidrios rotos, cenizas y olor a plástico quemado, aunque no hubo pérdida total.

