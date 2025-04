Durante 2024, la Policía de la Ciudad de México impuso más de mil 186 multas diarias en promedio con el uso de dispositivos electrónicos.

Estas herramientas permiten registrar en imagen las infracciones cometidas por automovilistas y motociclistas en tiempo real.

Las multas más comunes para automovilistas detectadas con dispositivos electrónicos en la CDMX durante este año son:

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, estas infracciones pueden generar sanciones económicas y la pérdida de puntos en la licencia de conducir.

Una infracción por estacionarse en lugar prohibido puede alcanzar los $2 mil 260 y representa la pérdida de tres puntos en la licencia. En el caso de no portar placas, la multa asciende a $3 mil 390 e incluye el envío del vehículo al corralón.

Un automovilista reportó que no se le notificó la primera infracción. Al ser detenido días después, fue informado de las sanciones acumuladas por no portar placa, situación que derivó en la remisión de su unidad.

“Hasta ahorita que me doy cuenta de que tiene tres o cuatro días que sucedió, me vuelven a parar y efectivamente no traigo la placa y me lo van a llevar al corralón”.

Arnulfo López, automovilista