Vales Mercomuna. Foto: Cuartoscuro

El registro para los vales Mercomuna 2025 ya está abierto en octubre en distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Si quieres hacer tu solicitud, es importante que tengas listos los documentos que piden para completar tu inscripción.

Las personas de 19 a 56 años que vivan en la CDMX podrán participar en este programa social. Cuando los Servidores de la nación visiten tu domicilio, deberás entregar los siguientes documentos:

INE vigente , con dirección en la Ciudad de México

, con dirección en la Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

no mayor a tres meses CURP con impresión reciente

Estos papeles son indispensables para verificar tu identidad y confirmar que resides en la capital del país.

Proceso de inscripción

El programa Mercomuna 2025 ofrece dos formas de registro:

Casa por casa: brigadistas identificados de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) visitan los hogares para registrar a los beneficiarios

brigadistas identificados de la visitan los hogares para registrar a los Cobertura ampliada: el programa dejó de ser exclusivo de Iztapalapa y ahora se extiende a más alcaldías de la CDMX, con el fin de llegar a un mayor número de familias que necesitan apoyo alimentario

Es importante seguir los avisos oficiales de tu alcaldía o de los módulos de SAPCI para conocer las fechas y horarios del registro.

¿Dónde se realiza el registro?

El proceso de inscripción se lleva a cabo únicamente a través de la estrategia Casa x Casa, por lo que no existen módulos físicos ni registros en línea

Los Servidores de la nación son los únicos encargados de acudir a los domicilios para realizar el registro y entregar información oficial sobre los vales Mercomuna

¿Quiénes pueden recibir los vales Mercomuna 2025?

Para ser beneficiario, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en la Ciudad de México

Estar inscrito en algún programa social local , como apoyo alimentario o bienestar social

, como o Formar parte de los padrones actualizados del gobierno capitalino

Apoyo económico para familias capitalinas

El programa social Mercomuna 2025 tiene como objetivo fortalecer la economía familiar mediante la entrega de vales de despensa con un valor de hasta 2 mil pesos.

Estos vales pueden canjearse en tiendas de abarrotes, carnicerías, pollerías, verdulerías y otros locales de mercados públicos de la CDMX, apoyando así tanto a las familias como al comercio local.