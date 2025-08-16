GENERANDO AUDIO...

Habrá multas si no se cumplen las nuevas reglas. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX), aprobó en sesión extraordinaria modificaciones a la Ley de Movilidad, con el objetivo de regular el uso de motocicletas, bicicletas eléctricas, monopatines y bicimotos, creando una nueva categoría denominada “Transporte Motorizado Personal”.

La reforma busca fortalecer la seguridad vial, dar certeza jurídica y promover la movilidad sustentable en la capital.

#ÚltimaHora🚨Las y los diputados del #CongresoCDMX aprobaron regular bicicletas eléctricas, scooters y bicimotos en la Ciudad de México. pic.twitter.com/Dutj99zEH7 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 15, 2025

¿Qué incluye la reforma?

El dictamen aprobado contempla cambios en los artículos 9, 12 y 64 de la Ley de Movilidad, entre ellos:

Definición precisa de motocicletas y vehículos no motorizados

Inclusión de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) , con rango de potencia de 250 watts hasta 1 kW

, con rango de potencia de Clasificación de estos vehículos en tipo A o B según peso y velocidad

Obligación para conductores de portar licencia y documentación vigente

Encomienda a la Semovi realizar análisis para adaptar vialidades y espacios seguros para peatones, ciclistas y usuarios de movilidad personal

El dictamen concede un plazo de 360 días al gobierno de la CDMX para efectuar los ajustes correspondientes en el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad.

Argumentos a favor

El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, Miguel Ángel Macedo (Morena), afirmó que la medida busca ordenar el uso de estos vehículos que hoy circulan sin regulación clara:

“Con esta propuesta se atienden problemáticas como circulación por banquetas, exceso de velocidad, falta de casco y sobrecarga de pasajeros”.

Legisladores de Morena, PVEM, PAN, MC, PT y PRI coincidieron en que la iniciativa da certeza legal, reduce riesgos de accidentes y fomenta la electromovilidad como alternativa limpia y económica.

Orden en las calles

El diputado Federico Chávez Semerena (PAN), destacó que antes de esta reforma coexistían sin reglas claras bicicletas, scooters, motos y unidades improvisadas, lo que ponía en riesgo a peatones.

Mientras que Rebeca Peralta (PVEM) y Víctor Hugo Romo (Morena) subrayaron que la reforma ayudará a reducir emisiones contaminantes, ordenar la planeación urbana y preparar a la ciudad para nuevas tecnologías de movilidad.

Por su parte, la priista Tania Nanette Larios pidió que la medida no tenga fines recaudatorios y solicitó estudios de impacto presupuestario.

En los últimos años, el crecimiento de la micromovilidad eléctrica ha generado vacíos legales sobre cómo y dónde pueden circular estos vehículos, así como quién asume responsabilidad en caso de accidente.

