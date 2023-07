¿Qué número marcar en caso de emergencia y cuál para pedir información en la CDMX?

¡No te equivoques! Si tienes una emergencia en la Ciudad de México (CDMX) debes marcar por teléfono al 911. En caso de que necesites información sobre algún programa, servicio o reportar a una persona desaparecida, marca al *0311.

Ambos números son gratuitos. Christofer Chavero, Director de la Central de Emergencia y Denuncias 911, detalla el servicio: “Auxilio a la población en casos que se vea expuesta la seguridad, integridad física, el patrimonio o el entorno de los ciudadanos”.

Toma nota: El 911 da otros apoyos. Por ejemplo, el asterisco 765 es para denunciar violencia contra las mujeres.

“Canalizamos una patrulla, ambulancia, en caso de ser necesario, brindar asesoría médica, asesoría jurídica y psicológica para las víctimas”. Christofer Chavero Becerril / Director de la Central de Emergencia y Denuncias 911.

El 089 es, por ejemplo, de denuncia anónima: “El ciudadano nos proporciona información de algún grupo delictivo, se piden datos obviamente de los responsables, del modus operandi, pero también recibimos con mucha frecuencia llamadas de extorsión en distintas modalidades”, detalla Chavero Becerril.

Los capitalinos tienen, también, otro servicio para solicitar información de trámites y programas, el *0311 de Locatel.

“Cualquier duda que tengan sobre el gobierno de la Ciudad de México acerca de trámites, servicios, programas sociales, nosotros se las podemos ayudar a resolver”, específica Hanniel Méndez Jiménez, director general de Contacto Ciudadano de Locatel. La línea no sólo ayuda e informa sobre programas capitalinos, sino también federales.

“Puedes marcar y preguntar, por ejemplo, los requisitos para ingresar al programa Mi Beca para Empezar, Seguro de Desempleo; puedes tener información sobre los trámites vehiculares, para la renovación de la tarjeta de circulación, de la licencia, los requisitos, costos, áreas de atención”. Hanniel Méndez Jiménez.

En el *0311, también, se pueden reportar personas desaparecidas: “Si tu familiar de pronto no llega, no lo localizas, o no puedes comunicarte con él, puedes llamar a Locatel, nosotros hacemos una búsqueda en la base de datos que tenemos en las demás instituciones para localizarlo”, señala Méndez Jiménez.

Los operadores de ambos servicios están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.