Qué ocurrió en Patio Santa Fe: farderos agreden a guardias de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Los farderos golpearon a los guardias de seguridad. FOTO: Getty Images

Un grupo de presuntos farderos causó conmoción a los visitantes de Patio Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando tras ser descubiertos robando atacaron con extrema violencia a los guardias de seguridad del lugar. La golpiza, captada en video, muestra cómo los sujetos patean y golpean brutalmente a los empleados antes de escapar, desatando indignación en redes sociales.

Video: sin pena y con violencia farderos golpean en Patio Santa Fe

[NO TE VAYAS SIN LEER: La mala suerte del Puente de la Concordia: percances en esta megaobra]

La usuaria @sofianieto7 grabó el hecho en sus historias de Instagram. Más tarde, el video fue recuperado y viralizado por más internautas. En la grabación se observa cómo tres hombres reaccionan con violencia al ser confrontados por personal de seguridad. Uno de ellos derriba a un guardia y lo patea repetidamente, mientras otro enfrenta a golpes a un elemento que intenta refugiarse en una tienda de tenis.

Cuando no logra ingresar, el agresor regresa y se une al ataque contra el guardia ya tirado en el piso. Posteriormente, uno de los implicados regresa para darle un golpe en la cabeza, dejándolo inmóvil por algunos segundos. Tras ello, los tres hombres huyen apresuradamente.

Más tarde, la joven subió fotos donde se observa más a detalle a los farderos de Santa Fe. Los agresores vestían de manera distintiva: uno de negro, otro con playera gris, pantalón de mezclilla y una bolsa de tela verde, y un tercero con playera blanca y pantalón gris.

Autoridades investigan agresión de farderos en Santa Fe

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que fueron cinco los presuntos farderos involucrados: tres mujeres y dos hombres. Paramédicos atendieron a los empleados de seguridad, diagnosticándolos policontundidos sin requerir hospitalización.

La SSC informó que, al momento, se analizan las cámaras de vigilancia de la zona para identificar a los responsables y que se dio parte al Ministerio Público para iniciar las indagatorias correspondientes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]