¿Qué pasa si ignoro el Doble Hoy No Circula? Éstas son las multas en la CDMX

Conoce las sanciones por no respetar el Doble Hoy No Circula. Foto: Cuartoscuro

Cada vez que hay contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y entran en vigor las restricciones vehiculares, como el Doble Hoy No Circula, existe la duda de cuáles son las sanciones por no respetar la ley. En Unotv.com te decimos qué pasa si no respetas la ley.

¿Cuál es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula en la CDMX?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su Artículo 47, menciona cuáles son las sanciones que se aplican en contra de los automovilistas que no respeten los programas ambientales como el Doble Hoy No Circula.

“Los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes”.

En caso de que los automovilistas infrinjan esta ley, serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Éste es el costo de las multas, de acuerdo con el valor de la UMA, en 2025.

20 UMAS: 2 mil 262.8 pesos

2 mil 262.8 pesos 25 UMAS: 2 mil 828.5 pesos

2 mil 828.5 pesos 30 UMAS: 3 mil 394.2 pesos

Respecto a si no respetar el Doble Hoy No Circula amerita que lleven los vehículos al “corralón”, el Reglamento de Tránsito señala que sólo procederá la remisión de vehículos al depósito si al momento de levantar la multa se detecta que hay otras infracciones que no han sido pagadas en más de 30 días.

“Sólo procederá la remisión de vehículos al depósito en los siguientes casos:



I. El vehículo sea detenido por la comisión de alguna de las infracciones previstas en este Reglamento, y de la consulta efectuada en el sistema integral de administración de infracciones del Gobierno de la Ciudad de México, se detecte que cuenta con sanciones económicas no cubiertas, motivo de infracciones registradas con más de 30 días de anterioridad”.

¿Qué vehículos quedan exentos de las multas y sí pueden circular durante el Doble Hoy No Circula?

Los de emergencia

Los que utilizan tecnologías sustentables

Los de transporte escolar

Los de servicios funerarios

Los de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula expedidas por la Secretaría de Movilidad (Semovi)

Aquellos en que sea manifiesta o que se acredite una emergencia médica

Los demás que determinen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables

