¿Qué pasa si no recogiste tus vales de Mercomuna en el Zócalo CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Entrega de vales de Mercomuna en el Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro

Para quienes no lograron recoger sus vales de Mercomuna en el Zócalo CDMX durante las entregas realizadas los días 26 y 29 de agosto de 2025, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (Sapci) informó que en los próximos días se enviará una nueva notificación para que los beneficiarios acudan nuevamente por su apoyo.

Nueva invitación para recoger vales de Mercomuna en CDMX

De acuerdo con la Sapci, la nueva invitación será el único medio para que las personas que no asistieron en las fechas anteriores puedan obtener los vales de Mercomuna.

En el comunicado oficial, la dependencia precisó: “En los próximos días, se hará llegar una nueva invitación a las personas que no asistieron a las entregas del 26 y 29 de agosto en el Zócalo capitalino para que recojan sus vales de Mercomuna”.

Entrega de vales de Mercomuna: sin oficinas alternas

La Sapci aclaró que la distribución de los vales de Mercomuna no se realizará en ninguna oficina de Gobierno ni en otros espacios diferentes a los que se indiquen en la nueva convocatoria.

El organismo puntualizó: “No habrá entregas en oficinas de Gobierno ni en otro lugar distinto al que se informará en la nueva invitación”.

Fechas pasadas de entrega en el Zócalo CDMX

Los vales de Mercomuna fueron entregados de manera presencial en el Zócalo de la CDMX los días 26 y 29 de agosto de 2025, fechas en las que los beneficiarios debieron acudir con su invitación.

La Sapci reiteró que quienes no acudieron recibirán otra oportunidad para recoger sus vales, pero únicamente cuando se emita la nueva convocatoria en los próximos días.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]