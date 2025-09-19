GENERANDO AUDIO...

Viene el Segundo Simulacro Nacional. Foto: Cuartoscuro.

El viernes 19 de septiembre, a las 12:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplicará su protocolo de actuación en caso de sismo, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, que contempla la hipótesis de un movimiento telúrico de magnitud 8.1.

¿Qué pasará en el Metro CDMX durante el Simulacro Nacional 2025?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), al sonar la alerta sísmica, los trenes que se encuentren en estaciones se detendrán, mientras que aquellos en tránsito avanzarán hasta la siguiente estación y permanecerán ahí hasta nuevo aviso.

Durante el simulacro, el Metro pide a los usuarios seguir las siguientes medidas:

No salir de los vagones mientras los trenes están detenidos

Replegarse hacia las paredes si se está en los andenes, siguiendo las indicaciones del personal de seguridad

Permanecer en su sitio si se encuentran en torniquetes o pasillos

Al concluir el movimiento, una vez verificada la seguridad, las vías serán energizadas y los trenes avanzarán en marcha de seguridad.

Coordinación durante Simulacro Nacional 2025

El director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, instruyó reforzar el protocolo con la instalación de un puesto de mando donde estarán presentes los subdirectores generales de operación, mantenimiento y seguridad.

El Metro también establecerá comunicación inmediata con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5 y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar la coordinación del servicio.

Participación en inmuebles y talleres del Metro

Todos los inmuebles del STC —incluidos edificios administrativos y talleres— participarán activamente en el simulacro. Las brigadas de Protección Civil coordinarán la evacuación del personal y supervisarán el cumplimiento de la normativa de seguridad.

El Metro hizo un llamado a la ciudadanía a guardar la calma, atender las indicaciones del personal en este ejercicio que busca fortalecer la cultura de la prevención en la capital.