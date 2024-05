¿Qué ruta legal seguirán vecinos de Benito Juárez ante agua contaminada?

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), ya tienen una ruta legal definida. No están conformes con la reserva por tres años de la información sobre los contaminantes que hay en el agua que llega a sus hogares.

Cristina Montemayor, vocera del Movimiento “Guardianes del Agua”, explica que lo primero que hicieron fue “meter un amparo”.

“Ya el juez nos otorgó la suspensión del amparo. Estamos muy contentos; eso es algo que no sabíamos si lo íbamos a lograr y ya está. La suspensión implica que el gobierno tiene que entregar a la CDMX, y específicamente a los vecinos afectados, agua pura, limpia, comprobablemente pura y limpia. No me pueden decir que está limpia; tienen que comprobar que esté limpia”, detalla Cristina Montemayor.

Los vecinos también exigen información.

“Este grupo de vecinos lo único que está diciendo es: ‘oye’, al Gobierno de la Ciudad de México, Sacmex y otras autoridades, es, uno, garantízame mi derecho humano al agua potable y libre de contaminantes en mi casa; y dos, dame la información que también es un derecho humano”, destaca Héctor Garza, del equipo legal de “Guardianes del Agua”.

Los vecinos tienen un informe sobre las sustancias contaminantes que contenía el agua.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Cosechan primeras lluvias en escuelas de la CDMX]

“Es un químico que se degrada de una forma muy desafortunada y se convierte al final a un compuesto horrible, que se llama cloruro de vinilo, que es muy persistente en el medio ambiente”, destaca Héctor Garza.

“Encontramos cloroformo en cantidades importantes y peligrosas”. Héctor Garza / Equipo legal, Guardianes del Agua.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Sin embargo, los vecinos deben esperar a los informes justificados de las dependencias involucradas en este caso.

“Dependiendo de la información que entreguen o no entreguen, en esos informes justificados, pues nosotros ya tendremos que hacer los siguientes pasos, hasta las últimas consecuencias”, señala Héctor Garza.