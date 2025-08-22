¿Qué se sabe de los departamentos de 2 mil pesos al mes en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) aclaró que es falsa la información publicada en algunos medios digitales sobre un supuesto programa de vivienda pública en renta con opción a compra por 2 mil pesos mensuales, a 20 años de plazo, en el conjunto habitacional ubicado en Calzada de la Virgen 2271, alcaldía Coyoacán.

Lo anterior fue aclarado por la dependencia luego de la difusión de varias notas relacionadas con el tema.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) explicó, mediante un comunicado, que dicho inmueble fue entregado el pasado 16 de mayo a 196 familias beneficiarias de un crédito social bajo el esquema de vivienda en conjunto, y no forma parte de ningún programa de vivienda pública en renta.

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Vivienda y el INVI, reiteró su compromiso de ampliar el acceso a vivienda digna, segura y asequible con una estrategia integral que contempla 200 mil acciones de vivienda entre 2025 y 2030. Éstas incluirán nueva construcción, rehabilitación, mejoramiento, acceso a créditos y desarrollo de nuevos modelos de vivienda en renta, enfocados en sectores vulnerables como mujeres, jóvenes y personas mayores.

Detalles del programa, aún en definición

Sin embargo, la institución subrayó que los detalles y lineamientos del programa de renta asequible aún están en proceso de definición, por lo que cualquier información distinta deberá tomarse con reserva hasta su anuncio oficial por canales institucionales.