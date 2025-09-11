¿Quién es Alicia, la abuela que arriesgó su vida para salvar a su nieta de la explosión en Iztapalapa?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Luego de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, se viralizó en redes sociales la historia de Alicia Matías Teodoro, una abuela de 49 años, que arriesgó su vida para salvar a su nieta de 2 años. Actualmente, la señora se encuentra en estado grave y presenta quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes fuertes; se recomienda discreción:

¿Quién es Alicia Matías, la abuela que salvó a su nieta de la explosión?

Alicia Matías trabajaba como checadora en una parada de autobuses cercana a la zona de la explosión. Familiares de la víctima declararon para medios locales que al momento del accidente ella estaba cuidando a su nieta y le faltaban 10 minutos para terminar su turno.

La mamá de la pequeña es madre soltera, por lo que debe trabajar para sacar adelante a la niña y no puede atenderla. Alicia le ayudaba cuidando a la bebé mientras laboraba en el paradero.

[TE PUEDE INTERESAR: Captan momento exacto de explosión en Iztapalapa]

En redes sociales se compartieron imágenes en las que se ve a la señora de 49 años cargando a la bebé, protegiéndola con sus brazos. Alicia se ve con visibles quemaduras en el cuerpo, partes de la ropa destrozadas y sin cabello.

Uno de los videos que circulan, difundido en X (antes Twitter) por el usuario El Policía 8, muestra que un policía se acercó para darle atención a la niña y llevarla inmediatamente a un hospital cercano.

¿Cuál es el estado de salud de la señora Alicia y su nieta?

La prensa local informa que la señora Alicia se encuentra grave de salud, con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Sus familiares mencionan que el shock sufrido por la explosión le provocó pérdida de memoria y no reconoce a nadie.

Por otra parte, la pequeña de 2 años se reporta estable, el 60% de su cuerpo presenta quemaduras, principalmente, brazos, piernas y el torso. Actualmente, se encuentra internada en el hospital Magdalena de las Contreras, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]