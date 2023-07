¿Quién es Araceli Vázquez, mujer presa que relacionaron con caso de la “Mataviejitas”?

Obligada a ponerse una peluca y una bata blanca, en abril de 2004, Araceli Vázquez fue presentada ante los representantes de los medios de comunicación como la presunta responsable de una serie de muertes de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, caso que se conoció como la “Mataviejitas”.

Desde su detención en su domicilio, ubicado en Teotihuacán, Estado de México, lleva 18 años presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Pero, ¿quién es Araceli Vázquez, mujer confesa por el delito de robo calificado y posteriormente acusada por homicidio?

Araceli Vázquez nació en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Se mudó al Estado de México, después de que a su papá, que trabajaba en Teléfonos de México (Telmex), le proponen cambiarse a territorio mexiquense.

Es mamá de tres hijos. Le sobrevive su hija, ya que uno falleció al nacer y otro perdió la vida a los 19 años de edad.

En una entrevista concedida a un medio de comunicación, Araceli Vázquez detalló que trabajó en la tienda de artesanías en la zona arqueológica de Teotihuacán y habla inglés, francés, italiano y alemán.

Señaló que, por decisión propia, ella cambió de giro y decidió empezar a robar. Fue en viaje a la Ciudad de México cuando descubrió “lo fácil que era quitarles sus pertenencias a las personas de la tercera edad”.

“En una ocasión yo vengo al Distrito Federal y yo voy caminado por una calle y veo que hay como si fuera un hospital pequeño, pero que era como delegación a la vez, que decía ‘tarjetas para personas adultas mayores’; a mí en ese momento fue cuando me vino de decir, si están dando la tarjeta aquí, quiere decir que hay dinero. De ahí yo dije, aquí es yo tengo que sacar dinero de estas personas. Todo era, aunque no lo crea, tan fácil, como moverse como un pez en el agua, no había obstáculo”.

La primera vez que cometió un robo, detalló, es cuando se presentó como una trabajadora social con una adulta mayor, mujer que la llevó hasta el interior de su domicilio en la Colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

Mediante el pretexto de tramitar una tarjeta de despensa, Araceli pudo llevarse dinero en efectivo de su casa.

“No sé que cantidad era, no iba a estar contando qué cantidad era, simplemente la cantidad que era yo me la llevé, fue el primer robo que yo hice. Y de esa forma de robar fueron absolutamente todos, jamás cambié el móvil del robo”.

Por un lapso de cinco años, cometió el mismo modus operandi en la Del Valle, de lunes a viernes, tomándose el sábado y domingo para descansar.

Sin embargo, en abril de abril de 2004, fue detenida en su casa en Teotihuacán, para ser trasladada a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, y su titular era Bernardo Bátiz,

Ya en el bunker, Araceli, quien ya había confesado ser autora de los robos, la señalaron por el caso de la serie de muertes a personas adultas mayores, un caso que tenía en alerta a las autoridades capitalinas.

Aunque negó en constantes ocasiones no ser la autora de tales hechos y teniendo como abogado a Chapa Bezanilla, utilizando una peluca y una bata blanca, la obligaron a presentarse ante los medios de comunicación como la responsable del caso de la “Mataviejitas”.

“Por qué me tocó vivir eso a mí, que a mí me apuntaran, ella es la que mató siendo que yo estaba confesa. Decía, encuentren a quien lo hizo porque me voy a chutar tantos años, porque ellos me hablaban que iba por 500 o 600 años”.

Araceli Vázquez.