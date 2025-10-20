¿Quiénes pueden registrarse a los Vales Mercomuna a través de Locatel?

GENERANDO AUDIO...

Mercomuna es para comerciantes y personas de 19 a 56 años. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La Ciudad de México (CDMX) abrió en octubre de 2025 el registro para los Vales Mercomuna, un programa social que entrega 3 mil pesos en vales de despensa a sus beneficiarios. Sin embargo, el proceso varía según el tipo de solicitante.

La mayoría de los beneficiarios deben esperar la visita domiciliaria de los servidores públicos, que forman parte de la estrategia Casa X Casa de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI). Durante estas visitas, los Servidores de la nación, identificables por su chaleco guinda, registran a los interesados. Para ello, es necesario contar con:

Credencial para votar (INE) vigente con residencia en CDMX.

Comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad.

CURP impresa y actualizada.

No hay módulos presenciales ni plataforma en línea para este registro.

En cambio, los pequeños comerciantes y locatarios tienen una vía especial: pueden registrarse llamando a Locatel al 0311. Ahí se les proporcionará el contacto directo: 5544 2223 23, la Línea Locatarios Mercomuna, destinada exclusivamente a negocios locales que quieran participar en el programa.

El objetivo de Mercomuna es fortalecer la economía local y garantizar el acceso a alimentos, entregando vales de despensa de hasta 3 mil pesos. En esta edición, el registro sigue la modalidad domiciliaria para familias y la opción telefónica exclusiva para comerciantes, sin alternativas digitales o presenciales en oficinas públicas.