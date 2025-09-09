¿Quieres 10 mil 318 pesos? Registro al Seguro de Desempleo CDMX sólo el 9 de septiembre

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México dio a conocer la convocatoria del Seguro de Desempleo 2025, un programa de apoyo económico que otorga hasta 10 mil 318.38 pesos a quienes perdieron su empleo formal.

¿Quiénes pueden registrarse?

De acuerdo con las reglas de operación, pueden solicitar el apoyo las personas que cumplan con lo siguiente:

  • Ser residentes de la Ciudad de México
  • Tener entre 18 años y 64 años con 9 meses cumplidos
  • Haber trabajado en un empleo formal al menos seis meses entre 2023 y 2024 en la CDMX
  • Haber perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad a partir del 1 de enero de 2023
  • No recibir al mismo tiempo otro apoyo similar del Gobierno de la Ciudad ni ingresos por pensión, jubilación o subsidio igual o mayor al monto otorgado por el programa

¿Cuándo es el registro?

El registro estará disponible el 9 de septiembre de 2025, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, a través de la Plataforma de Apoyo en: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo.

Las personas solicitantes deben contar con su cuenta Llave CDMX, que se puede crear en llave.cdmx.gob.mx.

Documentos necesarios

Quienes deseen inscribirse deben adjuntar en formato PDF, JPG o PNG la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente con foto y firma
  • Comprobante de domicilio (si la identificación no lo incluye)
  • Constancia de la CURP
  • Documento que acredite la pérdida de empleo
  • Carta compromiso (se descarga desde la plataforma, se firma y se sube nuevamente)

El apoyo económico se entregará en tres dispersiones mensuales de 3 mil 439.46 pesos hasta completar el monto total.

