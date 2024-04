“No lo pensé, seguía en frenesí”: difunden videos de audiencia del feminicida serial de Iztacalco

Tras su detención, Miguel Cortés, presunto feminicida serial, confesó la forma en que asesinó a la joven María José y atacó a su mamá en un departamento de la colonia La Cruz, de la alcaldía Iztacalco.

El periodista Carlos Jiménez difundió videos de la audiencia del pasado viernes 19 de abril, en donde vincularon a proceso Miguel.

En las imágenes, el hombre que conocido por la profesión de químico dio detalles de lo ocurrido, cuando entró al departamento de María José y lo descubrieron.

“Ya había estado en todo el lugar antes y no esperaba que hubiera alguien ahí. La persona empieza a gritar, ¿quién eres?, ¿qué haces aquí?, ¿qué buscas?; le dije, cálmate, no les he hecho nada, no les he quitado nada”.

Miguel Cortés.