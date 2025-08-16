Reabre Plaza Mítikah tras cumplir con medidas de seguridad: BJ
La alcaldía Benito Juárez autorizó la reapertura de Plaza Mítikah, en la colonia Xoco, luego de que el centro comercial entregara la documentación requerida para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores, tras el accidente de un elevador ocurrido días atrás.
Entre los documentos entregados a la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil se encuentran:
- Programa Interno de Protección Civil
- Aval de verificación de elevadores y escaleras mecánicas
- Bitácoras y dictámenes de mantenimiento de elevadores
- Visto Bueno de Seguridad y Operación actualizado
- Constancia de Seguridad Estructural
La clausura fue por accidente en elevador
La plaza fue clausurada temporalmente el martes pasado, cuando un elevador se desplomó, lesionando a un hombre de 47 años y a una mujer de 60, quienes presentaron heridas en la cabeza y cervicales.
Tras el incidente, el alcalde Luis Mendoza Acevedo informó que el inmueble permanecería cerrado hasta garantizar la seguridad de todos. Personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó sellos de suspensión y realizó supervisiones permanentes.
Supervisión continuará
La alcaldía indicó que Protección Civil realizará inspecciones técnicas en todos los establecimientos para verificar que cumplan con las normas de seguridad.
“El orden y la seguridad en Benito Juárez son primero”, reiteró el alcalde, quien aseguró que no habrá presión que impida actuar ante cualquier riesgo para vecinos y visitantes.
Con la entrega de la documentación y el aval de las autoridades, el centro comercial ubicado en avenida Real de Mayorazgo y calle San Felipe retomará actividades bajo supervisión continua.