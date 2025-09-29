Reabre por completo la Línea A del Metro tras lluvia del sábado

GENERANDO AUDIO...

Luego de más de 24 horas de trabajo, la Línea A del Metro de la CDMX restableció el servicio en su totalidad, de Pantitlán a La Paz, una vez concluidas las labores de retiro de agua tras las lluvias del sábado.

Ayer, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, aseguró que las precipitaciones pluviales rompieron todos los pronósticos, con Iztapalapa como la demarcación más afectada, donde se registraron entre 60.5 y 90.75 mm de agua precipitados.

¿Cómo opera la Línea A del Metro CDMX?

Pasadas las 21:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre la reactivación en su totalidad del servicio en la Línea A, entre las terminales Pantitlán y La Paz, luego de que durante todo el día operó en dos tramos:

Pantitlán a Guelatao

Santa Marta a La Paz

Ello, luego de que las lluvias del sábado inundaron la zona de vías en el tramo entre Guelatao y Santa Marta, por lo que durante la noche se activó el servicio provisional de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre Guelatao y La Paz.

Mientas que este domingo, el titular del STC Metro, Adrián Rubalcava, destacó en su cuenta de X que las labores de bombeo, así como las pruebas operativas, duraron más de 24 horas, garantizando ya la circulación continua de trenes.

¿Este domingo lloverá igual que ayer?

Mientras tanto, luego de la tromba del sábado, que se convirtió en la lluvia más intensa de la temporada, para este domingo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) solo activó la Alerta Amarilla por lluvias, hasta las 23:00 horas, en:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

De igual forma, en su reporte de las 20:45 horas, la dependencia capitalina acotó que solo se registraban lluvias y chubascos en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, aunque se prevé que estas continúen durante la noche y madrugada.

