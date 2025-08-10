Reabren accesos a la Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo tras protesta

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Luego de que artesanos y asistentes protestaran por el cierre de accesos a la “XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2025”, las puertas al público ya fueron reabiertas en el Zócalo capitalino.

Durante gran parte del sábado y lo que iba del domingo, personal de seguridad impidió la entrada, situación que generó inconformidad entre los expositores, quienes aseguraron a Unotv.com que no podían vender sus productos debido a que, según los organizadores, los espacios asignados no estaban completamente ocupados.

El evento, organizado por autoridades de la Ciudad de México, reúne a comunidades originarias y pueblos indígenas para promover su cultura, gastronomía y artesanías. Con la reapertura, los visitantes ya pueden recorrer los stands y participar en las actividades programadas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]