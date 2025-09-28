Reabren tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Metro; Peñón Viejo y Acatitla aún sin servicio

| 17:55 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Reabren tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Metro. Foto: Cuartoscuro.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la tarde de este domingo la reapertura del servicio del tramo Santa Marta-La Paz de la Línea A, luego de concluir con las labores de retiro de agua y realizar las pruebas necesarias para garantizar una operación segura; sin embargo, el servicio todavía no se reanuda en su totalidad.

Tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Metro reabre; Peñón Viejo y Acatitla aún sin servicio

El organismo detalló, mediante una tarjeta informativa, que la operación de la Línea A se ampliaba en un segundo tramo, además del servicio provisional que mantiene de Pantitlán-Guelatao, siendo este de Santa Marta-La Paz.

Debido a que aún no se restablece el servicio de Guelatao-Santa Marta, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) siguen brindando atención gratuita a los usuarios. 

Agregó que el personal continúa con las labores para restablecer el servicio en su totalidad y de manera segura. Pidió, a su vez, tomar previsiones y mantenerse atenta a las actualizaciones.

En tanto, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava reconoció y agradeció al equipo del organismo por su compromiso y arduo trabajo desde la noche de ayer, cuando debido a las intensas lluvias registradas en el oriente de la Ciudad de México el servicio en la Línea A se vio interrumpido. Destacó, además, que laboran de manera ininterrumpida para restablecer la operación total del servicio en la línea que corre de Pantitlán a La Paz.

Lluvias suspenden servicio en algunas estaciones de la Línea A por intensa lluvia

Luego de la intensa lluvia que se registró ayer, 27 de septiembre de 2025, y que dejó severas afectaciones en el oriente de la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, el servicio de la Línea A del Metro se vio interrumpido de Guelatao a La Paz.

Por ello, desde la noche del sábado y durante este domingo, personal del STC Metro y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguiagua) realizan labores para desazolvar las estaciones afectadas.

Te recomendamos:

Marcha por aborto legal avanza en CDMX y se une a consignas por Ayotzinapa y Palestina

Ciudad de México

Marcha por aborto legal avanza en CDMX y se une a consignas por Ayotzinapa y Palestina

Intensas lluvias causaron afectaciones en el AICM: vuelos detenidos y un rayo cayó en la torre de control

Ciudad de México

Intensas lluvias causaron afectaciones en el AICM: vuelos detenidos y un rayo cayó en la torre de control

Lluvia histórica en CDMX del sábado podría llenar 12 mil albercas olímpicas

Ciudad de México

Lluvia histórica en CDMX del sábado podría llenar 12 mil albercas olímpicas

¡Alerta en CDMX! Hoy se esperan fuertes lluvias y posible caída de granizo

Ciudad de México

¡Alerta en CDMX! Hoy se esperan fuertes lluvias y posible caída de granizo

Etiquetas: