Reabren tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Metro. Foto: Cuartoscuro.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la tarde de este domingo la reapertura del servicio del tramo Santa Marta-La Paz de la Línea A, luego de concluir con las labores de retiro de agua y realizar las pruebas necesarias para garantizar una operación segura; sin embargo, el servicio todavía no se reanuda en su totalidad.

Tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Metro reabre; Peñón Viejo y Acatitla aún sin servicio

El organismo detalló, mediante una tarjeta informativa, que la operación de la Línea A se ampliaba en un segundo tramo, además del servicio provisional que mantiene de Pantitlán-Guelatao, siendo este de Santa Marta-La Paz.

Debido a que aún no se restablece el servicio de Guelatao-Santa Marta, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) siguen brindando atención gratuita a los usuarios.

Agregó que el personal continúa con las labores para restablecer el servicio en su totalidad y de manera segura. Pidió, a su vez, tomar previsiones y mantenerse atenta a las actualizaciones.

En tanto, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava reconoció y agradeció al equipo del organismo por su compromiso y arduo trabajo desde la noche de ayer, cuando debido a las intensas lluvias registradas en el oriente de la Ciudad de México el servicio en la Línea A se vio interrumpido. Destacó, además, que laboran de manera ininterrumpida para restablecer la operación total del servicio en la línea que corre de Pantitlán a La Paz.

Lluvias suspenden servicio en algunas estaciones de la Línea A por intensa lluvia

Luego de la intensa lluvia que se registró ayer, 27 de septiembre de 2025, y que dejó severas afectaciones en el oriente de la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, el servicio de la Línea A del Metro se vio interrumpido de Guelatao a La Paz.

Por ello, desde la noche del sábado y durante este domingo, personal del STC Metro y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguiagua) realizan labores para desazolvar las estaciones afectadas.