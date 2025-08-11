Reactivan servicio en Hospital Balbuena tras inundaciones

GENERANDO AUDIO...

Reactivan servicio en Hospital Balbuena. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

El Hospital Balbuena reactivó su servicio tras las inundaciones que se registraron al interior de sus instalaciones, durante las lluvias que se registraron la tarde del domingo en la Ciudad de México.

Imágenes que circularon en redes sociales muestran que el agua ingresó a pasillos y salas de atención de pacientes, lo que provocó la suspensión del servicio durante la noche del domingo y madrugada del lunes.

En Cecilio Robelo y Sur 11, col. El Parque, @A_VCarranza, al interior del Hospital General Balbuena, se tuvo un tirante de aproximadamente 25 cm en diversas áreas. Personal de mantenimiento, @Bomberos_CDMX y de la @SGIRPC_CDMX, realizan trabajos de limpieza. Al momento, el… pic.twitter.com/sR9TQCPeK3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025

Vigilantes del hospital informaron que el servicio se restableció a las 9:30 de la mañana de este lunes, luego de que trabajadores y bomberos pudieron sacar el agua y hacer labores de limpieza.

Calles y bajopuentes amanecen inundados en CDMX

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México (CDMX) la tarde noche de este domingo 10 de agosto provocaron inundaciones en diversas zonas, principalmente en vialidades de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Desde primeras horas de este lunes, la capital amaneció con encharcamientos, tránsito lento en avenidas principales, suspensión parcial del servicio en algunas estaciones del transporte público y labores de desazolve en puntos críticos.

En el bajo puente de Calzada Chivatito y Av. Paseo de la Reforma, col. Bosque de Chapultepec, @AlcaldiaMHmx, se registró un encharcamiento, en ambos sentidos, de aproximadamente 15 cm de tirante por 60 m de espejo, afectando únicamente la vialidad. #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/i2nqDmw0kj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025

Una de las afectaciones fue en el Hospital Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde ingresó agua pluvial a algunas de sus áreas, obligando al traslado de algunos pacientes, mientras que en la colonia Moctezuma, cerca de 15 calles reportaron altos niveles de agua acumulada, afectando algunas viviendas.

Autoridades movilizaron cuadrillas para retirar basura acumulada en coladeras y atender domicilios afectados, mientras que el cielo permanecía nublado y con amenaza de nuevas precipitaciones.