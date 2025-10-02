GENERANDO AUDIO...

Programa Mixtli de realidad virtual en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) dio un paso histórico este miércoles en materia educativa con la presentación del programa Mixtli Digital, que dotará a más de 3 mil escuelas de nivel básico con tecnología avanzada, a través de la entrega de lentes de realidad virtual, pizarras digitales táctiles, impresoras 3D y telescopios digitales.

El objetivo del Gobierno capitalino es brindarle a las escuelas el acceso a la tecnología y fortalecer el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

¿Dónde arrancó el programa Mixtli Digital?

El arranque oficial se llevó a cabo en la Escuela Secundaria 166 Alfonso Reyes, en San Bernabé Ocotepec, alcaldía Magdalena Contreras.

El evento estuvo encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y ahí, la mandataria destacó que la iniciativa representa una transformación profunda en la manera en que se enseña y aprende en la capital.

”Mixtli digital es un instrumento que democratiza la tecnología en la ciudad. No estamos hablando de una o dos escuelas; esta tarea es para más de 3 mil escuelas de educación básica que tiene la Ciudad de México”, afirmó la mandataria.

Tecnología al servicio de la educación

El programa, cuyo nombre proviene del náhuatl Mixtli que significa ”nube”, contará con una inversión inicial de más de mil 422 millones de pesos, destinados a equipar a más de 500 escuelas primarias y secundarias en esta primera etapa.

Cada aula digital contará con:

30 computadoras

60 tabletas

1 pizarra digital táctil con videocámara

1 par de lentes de realidad virtual

1 impresora 3D

1 telescopio digital

1 proyector con laptop

Microcontroladores para programación

Además de Mixtli Digital, la jefa de Gobierno anunció otros programas complementarios como:

Educación Utopía, que ofrecerá clases extracurriculares en idiomas y proyectos comunitarios

que ofrecerá clases extracurriculares en idiomas y proyectos comunitarios Vida Plena, Corazón Contento , enfocado en la salud mental y emocional de las y los estudiantes.

, enfocado en la salud mental y emocional de las y los estudiantes. ”1,2,3 por mi Escuela” y ”Do Re Mi Fa Sol” orientado a la enseñanza musical

Transformación digital educativa

Pablo Yánez Rizo, titular de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), afirmó que este programa “cambiará la historia y la práctica de la educación”.

“No sólo se trata de llevar computadoras, sino de ofrecer habilidades para que los alumnos se familiaricen con el desarrollo de nuevas tecnologías”, expresó.

De la misma forma, Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, resaltó que Mixtli Digital representa un nuevo paradigma pedagógico, donde docentes y estudiantes se convierten en generadores de conocimiento e investigación.

” Este programa va más allá del acceso a equipos. Se trata de fomentar aprendizajes significativos, creatividad, innovación y trabajo colaborativo en las aulas”, afirmó.

El evento también contó con la presencia del alcalde la Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guiada, quien celebró que la demarcación sea pionera en recibir esta nueva infraestructura tecnológica.

Mixtli Digital es una de las propuestas más ambiciosas del actual Gobierno capitalino en materia educativa, con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más digital, inclusivo y colaborativo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]