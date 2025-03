Realizan en la Catedral Metropolitana misa en memoria de desaparecidos; arzobispo ofrece disculpas

En la Catedral Metropolitana de la capital del país, el arzobispo auxiliar de México, Javier Acero, ofició una misa especial en memoria de las personas desaparecidas y las familias buscadoras.

En la ceremonia estuvieron presentes los familiares de personas desaparecidas; piden encontrar con vida a sus seres queridos.

El arzobispo Auxiliar de México, Javier Acero, ofreció disculpas a los familiares de las personas desaparecidas en nombre del clero, llama al diálogo social para superar la crisis de violencia.

“Si en algún pastor no han percibido la empatía para escuchar su rabia y su dolor, discúlpennos. Las madres buscadoras son las verdaderas protagonistas de esta eucaristía. Si en algún momento hemos sido indiferentes a sus historias, les pido perdón. No podemos callarnos ante esta realidad lacerante, no tengamos miedo”, dijo el arzobispo.